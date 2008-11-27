Viagra'da doping etkisi araştırılacak

ABD’li bilim insanları, bazı sporcuların performanslarını artırmak için Viagra kullandıkları haberleri üzerine, Dünya Dopingle Mücadele Kurumu'nun (WADA) isteğiyle, bu küçük mavi hapın sportif alanda doping etkisi bulunup bulunmadığını araştıracak.



ABD’nin Florida eyaletindeki Miami Üniversitesi ve Pennsylvania eyaletindeki Marywood Üniversitesi tarafından yapılacak araştırmanın sonucuna göre, Viagra’nın 2010’da doping etkisi yaratan yasak ürünler listesine girmesi muhtemel olacak.



Bazı sporcuların Viagra kullandıklarının aşikar olduğunu belirten WADA bilimsel direktörü Olivier Rabin, “Bunun sosyal amaçlı mı, yoksa sportif performansı artırmak için mi kullanıldığını anlamak önemli. Sporcuların özel yaşamlarında olduğu kadar sportif yaşamlarında da performanslarını artırmak için bu bu hapı aldıkları göz ardı edilemez” dedi.



Projeleri WADA tarafından finanse edilen Amerikalı araştırmacılar, özellikle Viagra’nın yüksek rakımlı veya havası kirli kentlerdeki müsabakalarda kullanımı sırasında sporcuların oksijen kullanma kapasitelerine olası etkilerine odaklanacaklar.



Daha önce yapılan tüm araştırmaların Viagra’nın deniz seviyesinde işe yaramadığını, ancak yüksek rakımlarda etkili olduğunu belirten Rabin, 3500-4000 metre irtifada insanların yüzde 30 ila yüzde 40’ının nefes darlığı çekebileceğini ve bu açığın da Viagra ile kapatılabileceğini kaydetti.



Rabin, bunun aslında performans artırmak değil, akciğer kapasitesinin yeniden oluşturulması anlamına geldiğini belirterek, “Sorun, ortalama 1500 ila 2000 metre yükseklikteki etkisini anlamak” dedi.



Bu yüksekliklerde başta kayak olmak üzere çok sayıda spor müsabakası düzenleniyor.



Yüksek rakımların dışında, Viagra’nın ayrıca Pekin gibi havası kirli kentlerde oksijen kullanma kapasitesini artırdığı düşünülüyor.



WADA’nın bilimsel komisyonu bu iki araştırmanın sonuçlarını gelecek yıl değerlendirdikten sonra, kurumun yürütme kuruluna Viagra’nın 2010’da doping etkisi yaratan yasak ürünler listesine girip girmeyeceği konusunda tavsiyede bulunacak.



(AA)