'Viagra zayıflatıyor'

Almanya'da Bonn Universitesi, cinsel gücü artırmak için kullanılan viagranın zayıflamak amacıyla kullanılabilen bir hap oldugunu da kanıtladı.

Alman Federal İlaç Enstitüsü ile ortak bir çalışma gerçekleştiren Bonn Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Pharmacenter, fareler üzerinde yaptıkları deneyde, mutluluk hapı olarak bilinen viagranın obeziteyle mücadele için de kullanılabileceğini kanıtladı.

Güldener Sonumut'un haberine göre, laboratuar ortamında fareler üzerinde yapılan deneyde 7 gün boyunca aşırı yağlı besine tabii tutulan farelere viagra veren araştırmacılar, farelerin almış oldukları kalorilerin çok altında kilo aldıklarını tespit etti.

Bu çerçevede uzun süre sildenafil verilen farelerin kilo kaybettigini gosteren deney, viagranin beyaz yağ hücrelerini bej yağ hücresine dönüştürme hünerine sahip oldugunu kanıtladı.

Bilindiği üzere beyaz yağ hücreleri, kalp hastalıkları, yüksek tansiyon ve şeker hastalığına sebep oluyor.

Bonn Üniversitesi yetkililerinin bu deneyi, ciddiyeti ile tanınan “The Journal of the Federation of American Societies for Experimental Biology“ tıp dergisinde de yayınlandı.

Alman Max Planck Bilim Enstitüsü ile ortaklaşa gerçekleştirilen bu deneyde temel araştırmaların devam ettiğini dile getiren yetkililer, deneylerin halen fareler üzerinde devam ettiğini ancak elde edilecek neticeler ışığında orta vadede insanlara uygulamayı da hedefleyebileceklerini belirtti.

Max Planck Enstitüsü'nde çalışan araştırmacılardan Ana Kılıç, "Fareler üzerinde yapılan deneylerde çok etkileyici neticeler elde ettik" dedi.

Aynı enstitünün araştırmalarına başkanlık eden profesör Alexander Pfeifer ise, yapılan deneylerin fareler ile sınırlı olduğunu, sildenafilinin henüz insanlardaki yağ hücreleri üzerindeki etkisinin kanıtlanmadığını hatırlattı.

Uzmanlar, viagranın yağ hücreleri üzerindeki etkisine yönelik buluşun son derece önemli olduğuna dikkat çekiyor. Mutluluk hapının sadece cinsel gücü sağlamakla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda obeziteyle mücadele alanında katkısının bulunmasının önemli olduğuna vurgu yapıyorlar.

Kilo sorunu ile karşı karşıya kalan insanların hem kilo kaybetmeleri ve dolayısıyla estetik görünümlerine kavuşmaları hem de cinsel yaşamlarını olumlu yönde etkileme ihtimalinin bulunduğunu dile getiriyorlar. Deneylerin olumlu netice vermesi halinde viagranin çifte mutluluk hapı olarak yeniden adlandırılmasına imkan tanınacak.