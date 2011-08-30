Viagra bebekler 1.5 yaşında





T24 - Tüp bebek denemelerinde başarısız olan kadın hastalara uygulanan 'viagra tedavisi' yeni kuşak bebekleri getirdi. Kuzey ve Grace bebekler bu yöntemle dünyaya geldi







Sabah'ın haberine göre, erkeklerde iktidarsızlığı önleyen mucize hap 'Viagra', kısırlık sorunu çeken kadınların da imdadına yetişiyor. Hap, döllenmiş yumurtanın rahime tutunmasını sağlayarak, bazı kadınların hamile kalmalarına yardımcı olabiliyor.





Çocuk sahibi olabilmek için 21 yılda çalmadık kapı bırakmayan 41 yaşındaki Canan Kurt da, Viagra sayesinde anne olan kadınlardan. Oğlu Kuzey, şimdi 1.5 yaşında. Yani, yeni nesil 'Viagra bebekler' artık aramızda...





Bahçeci Umut Tüp Bebek Merkezi'nde tedavi gören 41 yaşındaki Canan Kurt, 21 yıllık evliliği sırasında, defalarca tüp bebek yöntemini denedi. Ama başarılı olamadı. Rahim kalınlaşmadığı için embriyo tutunamıyordu. Doktorlarından Doç. Dr. Ulun Uluğ, Avrupa'da araştırmaları yapılan yöntemi hastasında denedi. Ve başarılı oldu.





Yöntemi uygulayan Doç. Dr. Uluğ, hastalarının, "Doktor bey bize niye Viagra veriyorsun?" dediğini söyleyerek "Rahmin içindeki döl tabakasının ince olması nedeniyle embriyo buraya yerleşemiyor. Bu tabakayı kalınlaştırmak ve gebelik şansını artırmak için bu ilacı kullanıyoruz. İlaç damarları genişletiyor. Rahime kan akışı hızlanıyor. 15 gün kullandıktan sonra, rahmin döl tabakası 7.5 milimetreye gelince ilacı kesiyoruz. Böylece gebeliği elde ettik" diye konuştu. Öte yandan ABD'nin Las Vegas kentindeki bir enstitüsüde yapılan bir deneyde viagra destekli tedavi uygulanan kadınlarda döllenmiş yumurtanın rahime tutunması ve gebeliğin sağlanmasının yüzde 45 oranında başarılı olduğu sonucu çıktı.



İngiliz Kerry Horan'ın viagra tedavisiyle hamile kaldığı haberleri geçen yıl mart ayında gündeme bomba gibi düşmüştü. 8 yıl içinde 3 kez tüp bebek denemesi yapan, bir kez düşükle bebeğini kaybeden Horan 2009 yılının son ayında doktorunun uyguladığı Viagra tedavisiyle Grace isimli kızını dünyaya getirmişti.