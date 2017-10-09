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Spor

VFL Bochum'da Atalan'ın görevine son verildi

Temel ELCİVAN / DUİSBURG,(DHA) -  ALMANYA 2'nci Bundesliga'da 9 maçın ardından 10 puanla 13'üncü sıraya düşmekten kurtulamayan VFL Bochum, Türk teknik adamın görevine son verdi

09 Ekim 2017 20:49

Temel ELCİVAN / DUİSBURG,(DHA) -  ALMANYA 2\'nci Bundesliga\'da 9 maçın ardından 10 puanla 13\'üncü sıraya düşmekten kurtulamayan VFL Bochum, Türk teknik adamın görevine son verdi.
Almanya 2\'nci Ligi ekiplerinden olan VFL Bochum, Temmuz ayında göreve getirdiği teknik direktör İsmail Atalan ile yollarını ayırdı. Genç teknik adamın görevine son verildiği VFL Bochum Kulübü resmi internet sitesi taraftarından duyuruldu. Alman kulübü tarafından yapılan açıklamada, kulüp patronu Christian Hochstatter başkanlığında, cumartesi günü kulüp üyeleri ile yapılan toplantıda bu kararın alındığı açıklandı. Açıklamada, İsmail Atalan ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antröner Heiko Butscher\'in takımı hafta sonunda oynanacak SV Sandhausen maçına hazırlayacağı belirtildi. İsmail Atalan, 11 Temmuz 2017 tarihinde, görevine son verilen Hollandalı Teknik Direktör Gertjan Verbeek\'in ardından VFL Bochum\'un başına getirilmişti. Atalan, daha önce 3\'üncü Lig ekiplerinden Sportfreunde Lotte\'yi çalıştırmış ve Almanya Kupası\'nda takımını çeyrek finale taşımıştı.

(FOTOĞRAFLI)

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