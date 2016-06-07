Vezneciler'deki bombalı saldırının ardından İstanbul Üniversitesi'nde sınavlar iptal edildi

Vezneciler’de, polis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırının ardından İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi’ndeki tüm fakültelerde bugün yapılması planlanan bütünleme sınavlarının iptal edildiği açıklandı.

İstanbul Üniversitesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, edebiyat, iletişim, hukuk, fen, su ürünleri ve siyasal bilgiler fakültesi ile adalet meslek yüksekokulunda bugünyapılması düşünülen tüm sınavlar iptal edildi.

Ayrıca üniversitenin Yabancı Diller Bölümünde yapılması planlanan "Pearson Test of English Akademic" sınavı da iptal oldu.

Fakülte binaları boşaltıldı, öğrenciler evlerine gönderildi

Bu sınavları her fakülte kendi takvimine göre bütünleme sınavlarının bitiş gününde yapabilecek. Edinilen bilgiye göre tüm fakülte binaları boşaltıldı, üniversiteye gelen öğrenciler evlerine gönderildi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Nilgün Ongan, Twitter'dan ''İstanbul Üniversitesi'nde bugünkü tüm bütünleme sınavları ileri bir tarihe ertelendi. Herkese çok geçmiş olsun'' diye yazdı.

Okullar da patlamadan etkilendi

Çevik kuvvet aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada yaralananlar olurken bölgedeki okullar da patlamadan etkilendi. Patlamanın meydana geldiği çevrede Vefa Lisesi, Beyazıt Ford Otosan İlkokulu, Cibali Anadolu İmam Hatip Lisesi, Atatürk İmam Hatip Ortaokulu ve Fatih Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) bulunuyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre bölgedeki bazı okulların cam ve çerçevelerinde kırıklıklar oldu. Vefa Lisesi ve Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okulu’nun patlamadan etkilendiği, camlarda kırıklıkların olduğu öğrenildi. Yetkililer gerekli önlemlerin alındığını söyleyerek tatil kararının valiliğe ait olduğunu belirtti.

Okula gelmek istemeyenler izinli sayılacak

Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına ise, Hürriyet’e yaptığı açıklamada patlamanın meydana geldiği çevredeki okullara gelmek istemeyen öğrencilerin izinli sayılacağını söyledi. Öğrenci ya da velilerden herhangi bir yaralının olmadığını açıklayan Kına, Vefa Lisesi ve Fatih RAM’da maddi zarar meydana geldiğini, cam ve çerçeve kırıklarının olduğunu belirtti. Öğrencilerin velileri gelmeden okuldan ayrılmalarına izin vermediklerini belirten Kına, “Okula gelmek istemeyenler izinli sayılacak. Okula gelenler de eğitimlerine devam edecekler. Velisi almaya geliyorsa öğrencileri teslim ediyoruz. Diğer türlü öğrencileri salmıyoruz” dedi.