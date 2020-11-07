Vezneciler patlamasıyla bağlantılı 6 şüpheli tutuklandı

İstanbul Vezneciler'de 5'i polis memuru 7'si sivil olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı ile bağlantıları olan 6 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 28 Ekim'de düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. İstanbul Vezneciler’de 4 yıl önce gerçekleştirilen patlamayla da bağlantıları olduğu belirlenen kişilerin Terörle Mücadele Şubesinde 10 gün süren ifade işlemleri dün tamamlandı ve mahkemeye sevk edildi.

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 10 şüpheliden 4’ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Geri kalan 6 şüpheli ise, çıkarıldıkları mahkemece “Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.(İHA)