Vezneciler’deki bombalı saldırıyla bağlantısı olan 9 kişi gözaltına alındı

İstanbul Vezneciler'de 2016 yılında gerçekleştirilen bombalı saldırıda "işbirlikçi" olarak olarak görev yaptığı iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyond 9 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda yakalanan şüphelilerin 2016 yılında Fatih Vezneciler gerçekleştirilen bombalı saldırıda keşif yaptıkları ve lojistik destek sağladıkları belirtildi.

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda 1 Smith Wesson marka tabanca ve tabancaya ait 6 fişek, dijital materyaller, örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Yakalanan 9 PKK üyesi, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

2016 yılında Vezneciler'de düzenlenen bombalı saldırıda 5'i polis memuru, 7'si sivil, 1'i de saldırgan olmak üzere toplam 13 kişinin hayatını kaybetmiş 36 kişi de yaralanmıştı. (DHA)





