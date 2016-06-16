T24 LogoT24 Logo
Gündem

Vezneciler bombacısının cenazesine katılan HDP'lilere inceleme

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Eylem Yaşa'nın cenazesine katılanlar hakkında inceleme başlattı

16 Haziran 2016 22:00

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Vezneciler'de 7 Haziran günü 7 polisin şehit olduğu, 4 vatandaşın yaşamını yitirdiği canlı bomba saldırısını düzenleyen Eylem Yaşa'nın Diyarbakır'daki cenazesine katılan HDP'li belediye eşbaşkanlarına inceleme başlatıldı.

Canlı bomba saldırısını düzenleyen Eylem Yaşa'nın Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla getirildiği Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı’nda HDP İl Eş Başkanı Gülşen Özer, Kayapınar Belediyesi Başkanı Mehmet Ali Aydın, Bağlar Belediye Başkanı Birsen Kaya Akat'ın da aralarında bulunduğu bazı partililerin katıldığı törenle defnedilmesine, PKK bayrağı sarılı tabutun DBP ve HDP'liler tarafından taşınmasına ilişkin, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan soruşturma kapsamında Ergani ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DBP'li Belediye Meclis üyesi M.N.P. ile A.S.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderildi.

ETİKETLER

eylem yaşaveznecilersaldırıcenaze

İlgili Haberler

HDP'li belediye başkanları Vezneciler bombacısının cenazesine katıldı!

HDP Diyarbakır İl Eşbaşkanı ve DBP'lilerde cenazedeydi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24