Vezneciler bombacısının cenazesine katılan HDP'lilere inceleme

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Vezneciler'de 7 Haziran günü 7 polisin şehit olduğu, 4 vatandaşın yaşamını yitirdiği canlı bomba saldırısını düzenleyen Eylem Yaşa'nın Diyarbakır'daki cenazesine katılan HDP'li belediye eşbaşkanlarına inceleme başlatıldı.

Canlı bomba saldırısını düzenleyen Eylem Yaşa'nın Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla getirildiği Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı’nda HDP İl Eş Başkanı Gülşen Özer, Kayapınar Belediyesi Başkanı Mehmet Ali Aydın, Bağlar Belediye Başkanı Birsen Kaya Akat'ın da aralarında bulunduğu bazı partililerin katıldığı törenle defnedilmesine, PKK bayrağı sarılı tabutun DBP ve HDP'liler tarafından taşınmasına ilişkin, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan soruşturma kapsamında Ergani ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DBP'li Belediye Meclis üyesi M.N.P. ile A.S.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderildi.