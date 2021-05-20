Vezirköprü Belediye Başkanı: Semaver eleştirilerine itibar etmiyoruz

Samsun'un Vezirköprü ilçesinin girişine 4 yıl önce yerleştirilen 5 metre boyundaki yassı semaver anıtı sosyal medyada eleştiri konusu oldu, kaldırılması istendi. Belediye Başkanı İbrahim Sadık Enis, "Eleştirilere itibar etmiyoruz" derken, ilçeye daha önce koyulan semaver anıtı ise bir gün kaldıktan sonra tepkiler üzerine kaldırılmıştı.

Vezirköprü ilçesinin girişinde 2017 yılında yapılan yaklaşık 5 metrelik yassı semaver anıtı, son günlerde sosyal medyada eleştiri konusu oldu. İlçeye özgü coğrafi işaret tescili alan yassı semaverin anıtını beğenmeyen sosyal medya kullanıcıları eleştirilerde bulundu. Kullanıcılar, anıtın kaldırılmasını istedi. Yöre halkı ise eleştirilere tepki göstererek anıtın ilçenin sembolü olduğunu belirtip, yerinde kalmasını istedi.

Semaver anıtının ilçenin sembolü olduğunu söyleyen Bekir Arslan, "Vezirköprü'nün güzelliği ve bizi temsil ediyor, neden kaldırılsın. Kime ne zararı var" diye konuştu.

Mehmet Minaz ise, "Semaver maketi güzel bir şey, neden kaldırsınlar. Kaldırmalarını istemiyorum. Ben 65 yaşındayım bu semaverden zevk alıyorum. Semaveri seviyoruz, çünkü Vezirköprü'nün sembolü" ifadelerini kullandı.

"Halkımızın benimsediği semboldür"

Semaverin ilçe ile özdeşleştiğini belirten Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Enis, "Yıllar öncesine dayanan ve halk tarafından benimsenmiş bir semboldür. Tarlada, evde, bahçede ve piknik alanlarında oldukça kullanışlı bir aletimizdir. Yassı semaverin tescilini yaptık, coğrafi işaretini aldık. Yassı semaveri Vezirköprü'nün öz malı olarak görüyoruz. Halkımız tarafından sahiplenilmiş ve korunarak bu zamana kadar geldi. Biz semaver maketini 4 yıl önce şehrin girişine koyduk ve orada muhafaza ediyoruz. Yöresel bedesten dediğimiz çarşımızda bunun imalatı yapılıyor. El sanatı olarak biraz zayıf bir aşamada ilerliyor ama önümüzdeki günlerde çoğaltılması ve geliştirilmesi için mücadele edeceğiz. Bu el sanatını unutturmak istemiyoruz" dedi.

Anıtın kimseye zararı olmadığını ve sosyal medyada neden eleştirildiğini anlayamadığını kaydeden Enis, "Vezirköprülü olmayan insanlar böyle bir çalışma içerisinde ve bunun tamamen bir oyun olduğunu düşünüyorum. Biz bu eleştirilere itibar etmiyoruz, çünkü yıllardır biz bu aleti kullanıyoruz. Biz sahip çıkıyoruz ve Vezirköprü semaveri bizim diyoruz" dedi.

İlk yaplan anıt bir gün kalmıştı

Vezirköprü ilçesinin simgesi olan semaver için 4 yıl önce belediye tarafından yaptırılan anıt beğenilmedi. Konulduğu alanda sadece 1 gün kalan anıt, eleştiriler üzerine kaldırıldı. Yerine ise şu anki 5 metre boyundaki yassı semaver anıtı konuldu. (DHA)