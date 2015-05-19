'Veysi Paşa Korusu, TÜRGEV'e verilecek' iddiası

MEB’in “İhtiyacımız var” talebi “devredilemez” ve “satılamaz” diye iki kez reddedilen Üsküdar’daki Veysi Paşa Korusu'nun, yönetiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da olduğu TÜRGEV’e verileceği öne sürüldü.

İddiaya göre, Kültür Bakanlığı tarafından “birinci grup korunması gereken tabiat ve kültür varlığı” olarak tescillenen Veysi Paşa Korusu’nun 72 milyon lira karşılığında Hazine’ye devredilmesinden günler sonra TÜRGEV, “Koruyu bize verin” dedi.

Taraf'tan Aysun Yazıcı'nın haberine göre, içerisinde tarihi bir köşkün de bulunduğu korunun TÜRGEV’le olan serüveni şöyle gelişti:

“Başbakanlık 12 gün sonra ‘olur’ verdi”

Maliye Bakanlığı 2012 yılında, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları işletmesinde bulunan Veysi Paşa Korusunu “okul” yapma talebiyle istedi. Bakanlığın, borca karşılık Hazineye devredilmesi talebi önce, Kültür Bakanlığına iletildi. Kültür Bakanlığı, alanın “1. Sınıf korunması gereken tabiat ve kültür varlığı” kapsamında kaldığını ve alan üzerinde yapılacak tüm değişikliklerden haberdar edilmeleri şartıyla devir işlemine “uygundur” cevabı verdi. Devir işlemi Başbakanlığa da soruldu. Mülkiyeti, TCDD’de bulunan 22 bin 834 metrekarelik alanın devri için Başbakanlık 12 gün sonra bu yazıya “olur” verdi.

“Milli Eğitim’e iki kez ‘devredilmez’ cevabı”

Bu sırada, alan üzerinde “kiracı” konumunda bulunan Mesa Koru Evleri’ne devir işlemi bildirildi. Site yönetimi ise 21 Şubat 2013 tarihli dilekçesinde, devir işlemine sert tepki gösterdi. Dilekçede, korunun imara kapalı olduğu, alanın yapılaşmaya müsait olmadığı, yılardır kiracısı oldukları korunun yapılaşmaya açılması halinde yasal yollara başvuracakları bildirildi. Arazinin devredilmemesi gerektiği vurgulanan dilekçede ayrıca, arazinin kapalı ve yeşil alan olması nedeniyle 2005 ve 2010 yıllarında Kültür Bakanlığı’nın Milli Eğitim Bakanlığı’na iki kez “devredilemez” ve “satılamaz” şeklinde ret kararları verildiği vurgulandı.

‘TÜRGEV, 17 gün sonra koruyu istedi’

Kurumlar arasında yazışmaların yapılmasının ardından alanın değer ölçümü de yapıldı. İçerisinde köşkün de bulunduğu 22 bin metrekarelik alan, 72 milyon bedel ödenerek 20 Ağustos 2013’te Hazineye devredildi. Korunun mülkiyeti Hazineye geçtiği tarih olan 20 Ağustos 2013 tarihinden sadece 17 gün sonra ise TÜRGEV, “korunun eğitim öğretim gibi hizmetlerde” 30 yıl boyunca kullanılmak üzere kiralanmasını talep etti.

30 yıl talebi Milli Eğitim’e soruldu

TÜRGEV’in talebinin ardından, Hazine ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yazışmalar başladı. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, 12 Kasım 2013’te, Milli Eğitim Bakanlığı’na yazdığı yazıda TÜRGEV’in “irtifak” hakkı talep ettiğini belirtti. Devirle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’nın görüşü soruldu. Devri gerçekleşen alanın şimdi TÜRGEV’e tahsis edileceği öne sürülüyor.