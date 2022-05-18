T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Veysel Ulusoy duyurdu: TÜİK'in ENAG için 'ihtiyati tedbir' talebi reddedildi

Ulusoy kararı sosyal medya hesabından duyurdu

18 Mayıs 2022 14:39

Prof. Dr. Veysel Ulusoy, kurucusu olduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) hakkındaki TÜİK’in ihtiyati tedbir kararı aldırılma talebinin tüm mahkemelerce reddedildiğini açıkladı.

 Ulusoy sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Enflasyon Araştırma Grubu, @ENAG hakkında TÜİK’in ihtiyati tedbir kararı aldırılma talebi tüm mahkemelerce REDDEDİLDİ. Kamuoyuna duyururuz." ifadelerini kullandı.

TÜİK, ENAG'ın açıkladığı enflasyon tahminlerine ihtiyati tedbir konulması talebinde bulunmuştu. Ayrıca TÜİK, ENAG yöneticisi Veysel Ulusoy hakkında, "kişilik hakları zedelendi " iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

TIKLAYIN: TÜİK 'kişilik hakları zedelendi' iddiasıyla Prof. Dr. Veysel Ulusoy'a suç duyurusunda bulundu

TÜİKVeysel Ulusoysuç duyurusuihtiyati tedbirENAGenflasyon
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24