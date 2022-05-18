Veysel Ulusoy duyurdu: TÜİK'in ENAG için 'ihtiyati tedbir' talebi reddedildi

Prof. Dr. Veysel Ulusoy, kurucusu olduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) hakkındaki TÜİK’in ihtiyati tedbir kararı aldırılma talebinin tüm mahkemelerce reddedildiğini açıkladı.
Ulusoy sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Enflasyon Araştırma Grubu, @ENAG hakkında TÜİK’in ihtiyati tedbir kararı aldırılma talebi tüm mahkemelerce REDDEDİLDİ. Kamuoyuna duyururuz." ifadelerini kullandı.
TÜİK, ENAG'ın açıkladığı enflasyon tahminlerine ihtiyati tedbir konulması talebinde bulunmuştu. Ayrıca TÜİK, ENAG yöneticisi Veysel Ulusoy hakkında, "kişilik hakları zedelendi " iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.
TIKLAYIN: TÜİK 'kişilik hakları zedelendi' iddiasıyla Prof. Dr. Veysel Ulusoy'a suç duyurusunda bulundu
Benzine zam; litresi 24 liraya dayandı
Kılıçdaroğlu'ndan "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt: Tanıştırayım, solundaki 6. kişi kurucusu
Süleyman Soylu: Daha hararetli günler gelecek
9 yılın ardından ilk: Bakan Nebati Mısır'a gidiyor
Türkiye Barolar Birliği müzik saati kısıtlamasını Danıştay’a taşıdı
İstanbul'a 5 bin yeni taksi teklifi 14. kez reddedildi
Elektriğe yüzde 100 zam yolda
Erdoğan: SADAT’ın yöneticileriyle yakından, uzaktan hiçbir alakam yok
Almanya, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini onayladı
" />