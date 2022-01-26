TÜİK 'kişilik hakları zedelendi' iddiasıyla Prof. Dr. Veysel Ulusoy'a suç duyurusunda bulundu

Açıkladığı verilerin gerçeği yansıtmadığına dönük tepkilerle sık sık gündeme gelen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomi alanında uzman akademisyenler tarafından kurulan ve çalışmaları yürütülen Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) hakkında, ‘kişilik haklarını ihlal ettiği’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. ENAG'a göre enflasyondaki 12 aylık artış yüzde 82,81 olarak kaydedilmişti. TÜİK'e göre ise bu oran yüzde 36,1.

TÜİK’in suç duyurusunda bulunmasını değerlendiren ENAG yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy, olayı Cumhuriyet’ten Altuğ Yerlisu’ya anlattı.

“ENAG’ı kapatmak istiyorlar ama bu kolay değil”

Ulusoy, daha önce ENAG hakkında, TÜİK’in talebiyle bir soruşturma açıldığını ancak bu soruşturmanın davaya dönüşmediğini belirtti.

Ulusoy, 13 Ocak 2021’de yeni bir soruşturma kapsamında ihtiyati tedbir kararı alınması talebiyle ENAG yayınlarının durdurulması için yeni başvuru yapıldığını söyleyerek, “ENAG’ı kapatmak istiyorlar ama bu kolay değil” dedi.

“Alternatif enflasyon ölçen Prof. Veysel Ulusoy ve ekibini de davet edecektik"

TÜİK Başkanı Prof. Sait Erdal Dinçer, Habertürk'ten Kemal Öztürk'e yaptığı açıklamada, “Alternatif enflasyon ölçen Prof. Veysel Ulusoy ve ekibini de davet edecektik. Kendisiyle görüştüm. Zaman planlaması yapıyorduk. Sonra da ekonomi ve finans yazarlarını, uzmanları davet edecektik” demişti.

Dinçer’in sözlerini hatırlatan Ulusoy, davaya verilmesini, “Daveti esasında mahkemeyle beklemiyorduk” diye yorumladı.