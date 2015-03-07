Veysel Eroğlu: Türkiye, IMF'nin patronu oldu

Kahramanmaraş’ta toplu açılış törenine katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “70 sente muhtaç olan Türkiye’den IMF patronu olarak duruma geldik” diye konuştu.

Kahramanmaraş Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplu açılış töreninde alkışlar eşliğinde kürsüye gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 2003 yılından önce Türkiye'nin neredeyse 70 sente muhtaç durumlara düştüğünü anlattı.



İHA'nın haberine göre, Eroğlu, "IMF’ye borcumuz dolayısıyla bir IMF memuru gelir devlet başkanı gibi karşılanırdı. Ve Türkiye’yi yönetmeye kalkardı. Bu bizim için bir zilletti. İlk defa hükümetimiz şimdiki Cumhurbaşkanımız o zaman başbakanken IMF’siz siz yolunuza devam edeceğiz çünkü biz büyük bir milletiz IMF’nin şartlarını bu şartlarını kabul edemeyiz ve dünyadaki krize rağmen Türkiye yoluna devam etti. Ne yaptı ama yirmi üç buçuk milyar dolar borcunu ilk defa ödedi.



Hatta kriz vesilesiyle G20 zirvesinde IMF başkanı Türkiye’den kredi talebinde bulundu. Hatta merkez bankasıyla da 5 milyar dolarlık kredi anlaşması protokolü imzalandı. Nereden nereye. 70 sente muhtaç olan Türkiye’den IMF patronu olan ve 5 milyar dolar kredi verebilecek bir duruma geldik” dedi.

'Paramızın yanında 6 sıfır vardı'

Türk parasının üzerindeki sıfırların atılmadan önce vatandaşlar temel ihtiyaçlarını milyonlarca lira ödeyerek aldığını hatırlatan Bakan Eroğlu, “Paramızın yanında 6 sıfır vardı. İstanbul’da eskiden milyoner deyince 'O ne kadar zengin' derdik. Ama öyle bir zaman geldi enflasyon, enflasyon derken paraların yanına her sene bir sıfır konulunca 1 milyon liraya İstanbul’da ancak tuvalete girilir hale geldi. Ama bu zilletten hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız paramızın üzerinden 6 sıfır atarak kurtardı. Hatırlayın altı sıfır atılamaz; atılırsa yok kalemimi kırarım diyen yazar çizerler oldu. Taksim’de anırırım diyenler oldu. Ama biz onların anırmasını falan beklemiyoruz. Neticede altı sıfır atıverdik” diye konuştu.