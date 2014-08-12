T24 LogoT24 Logo
Politika

Veysel Eroğlu: IŞİD aklını başına alsın,ayranımızı kabartmasın

IŞİD'in Atatürk Barajı'ndan su bırakılmasına ilişkin tehdidinin ardından Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu 'IŞİD, Türkiye'ye kurusıkı tehditleri yapmasın' açıklamasında bulundu

12 Ağustos 2014 20:48

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Irak İslam Şam Devleti (IŞİD) militanlarının Atatürk Barajı'ndan su bırakılması konusundaki tehdidine ilişkin, "IŞİD özellikle bu tür, Türkiye'ye kurusıkı tehditleri yapmasın, 'Aklını başına alsın' diye düşünüyoruz. Çünkü ayranımız kabardığı zaman kimse Türkiye'yi tutamaz" dedi.

 

Eroğlu: IŞİD aklını başına alsın 

 

Bakan Eroğlu, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Janos Hovari ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "IŞİD'in Türkiye 'ye yönelik bir tehdidi oldu, Atatürk Barajı konusunda. 'Eğer açmazsanız, İstanbul 'dan biz açarız' şeklinde. Bir değerlendirmeniz olacak mı bu konuda?" sorusu üzerine Eroğlu, şunları kaydetti: 

"Türkiye, böyle kurusıkı tehditlere boyun eğmeyen bir ülkedir. Bizim kendi işletme programımız var. O işletme programına göre yürütüyoruz. Onların keyfine göre değil, yani kusura bakmasınlar. Onların şu anda ele geçirdikleri Musul Barajı'nda büyük sıkıntı var. Yani yıkılma tehlikesi var. Dolayısıyla biz daha önce Irak Hükümeti'ne bu konuda 'Sizlere destek verelim' dedik. Dolayısıyla IŞİD özellikle bu tür, Türkiye'ye kurusıkı tehditleri yapmasın, 'Aklını başına alsın' diye düşünüyoruz. Çünkü ayranımız kabardığı zaman kimse Türkiye'yi tutamaz. Bizim milletin ayranı kabardığı zaman bizi kimse tutamaz. Belli bir şekilde sabrediyoruz."

ETİKETLER

veysel eroğluışis49 rehineırakatatürk barajı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24