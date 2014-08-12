Veysel Eroğlu: IŞİD aklını başına alsın,ayranımızı kabartmasın

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Irak İslam Şam Devleti (IŞİD) militanlarının Atatürk Barajı'ndan su bırakılması konusundaki tehdidine ilişkin, "IŞİD özellikle bu tür, Türkiye'ye kurusıkı tehditleri yapmasın, 'Aklını başına alsın' diye düşünüyoruz. Çünkü ayranımız kabardığı zaman kimse Türkiye'yi tutamaz" dedi.

Eroğlu: IŞİD aklını başına alsın

Bakan Eroğlu, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Janos Hovari ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "IŞİD'in Türkiye 'ye yönelik bir tehdidi oldu, Atatürk Barajı konusunda. 'Eğer açmazsanız, İstanbul 'dan biz açarız' şeklinde. Bir değerlendirmeniz olacak mı bu konuda?" sorusu üzerine Eroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye, böyle kurusıkı tehditlere boyun eğmeyen bir ülkedir. Bizim kendi işletme programımız var. O işletme programına göre yürütüyoruz. Onların keyfine göre değil, yani kusura bakmasınlar. Onların şu anda ele geçirdikleri Musul Barajı'nda büyük sıkıntı var. Yani yıkılma tehlikesi var. Dolayısıyla biz daha önce Irak Hükümeti'ne bu konuda 'Sizlere destek verelim' dedik. Dolayısıyla IŞİD özellikle bu tür, Türkiye'ye kurusıkı tehditleri yapmasın, 'Aklını başına alsın' diye düşünüyoruz. Çünkü ayranımız kabardığı zaman kimse Türkiye'yi tutamaz. Bizim milletin ayranı kabardığı zaman bizi kimse tutamaz. Belli bir şekilde sabrediyoruz."