Veysel Eroğlu: Hazine’yi, 30 milyar dolar borç yükünden kurtardık

Muzaffer Gençdoğan/ ANKARA

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın bütçe tasarısı hakkında sunum yaptı. Bakan Eroğlu, geçmiş dönemlerde ikili işbirliği çerçevesinde protokol yapılan projelerden 23 adet baraj ve hidroelektrik santralı ile 10 adet sulama projesinin iptal edildiğini belirterek “Böylece Hazine’yi 30 milyar dolarlık borç yükünden kurtardık” dedi.

Veysel Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 2014 yılı bütçe tasarısıyla ilgili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumda, Türkiye’nin 2003 yılında 12.500 megawatt olan hidroelektrik enerjisi kurulu gücünün 2013 yılında 21 bin 725 megawatt olarak gerçekleştiğini, 2015 yılında da bu sayının 30 bin megawatt olacağını söyledi. Eroğlu “ürettiğimiz hidroelektrik enerjiyle yılda 11 milyar dolarlık doğal gaz ithalatından tasarruf ediliyor” diye konuştu.

Veysel Eroğlu, sunumunda, Bakanlık 11 yılda 62.5 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini, Türkiye’nin halen yüzde 27.7 olan ormanlık alanın yüzde 30’a çıkarılmasına yönelik planların uygulamaya konulduğunu, bu amaçla, 10 yılda 3 milyar 691 bin hektar alanda çalışma yapıldığını söyledi. Eroğlu “2012 yılında 470 milyon adet fidanı toprakla buluşturduk, alım garantili fidan üretimi başlattık. 2012’de 16.2 milyon adet fidan üretildi ve vatandaşa 15.6 milyon lira ödeme yapıldı. Adapazarı’nda fidan borsası kuruyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak 27 bin okul bahçesine 5.5 milyon fidan dikildi. Hastane avluları, mezarlıklar ve ibadet yerlerini ağaçlandırdık. 125 adet şehir ormanı, 175 adet bal ormanı kurduk ve bal üretiminde dünyada ikinci sıraya yükseldik. 2017’ye kadar 8 bin 100 hektar alanda 270 adet bal ormanı kurmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’de halen 27 milyon metreküp odun ve kereste tüketildiğini anlatan Eroğlu, bu miktarın 19 milyon metreküpünü karşılayabildiklerini, kalan bölümün ithal edildiğini vurguladı. Eroğlu “Endüstriyel odun üretimini yüzde 85 artırdık. Yeni yapılanma ve eylem planları sonucu orman ürünlerinden yılda 2 milyar liralık bir gelir bekliyoruz. Mobilya ihracatı için sertifikalı ormanlar kuruyoruz” diye konuştu. 19 milyon 120 bin hektar orman alanının kadastrosunun tamamlandığını, bu alanın 16 milyon 700 bin hektarlık bölümünün ise tapusunun alındığını ifade eden Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son 10 yılda orman köylüsüne 10 milyar TL’lik destek verildi. Türkiye’de kişi başına düşen yıllık su miktarı 1.513 metreküp. Yıllık kullanılabilir su potansiyeli olan 112 milyar metreküpün 44 milyar metreküpünü kullanıyoruz. 32 milyar metreküp su ise sulamada kullanılıyor. 7 milyar metreküp içme suyu olarak veriliyor. 5 milyar metreküp de sanayi suyu ihtiyacını karşılamada kullanılıyor. 81 ilde içme suyu eylem planı hazırlandı. 2071 yılına kadar içme suyu sorunu yok. 57 adet arıtma suyu tesisinden günde 6.7 milyon metreküp AB standartlarında arıtılmış su üretiliyor. GAP tamamlandığında milli ekonomiye 6.6 milyar dolar katkısı olacak. KOP tamamlandığında ise 2.5 milyar dolar katkı sağlayacak. DEP tamamlandığında 1.4 milyar dolar katkısı olacak.”