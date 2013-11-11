Veysel Eroğlu: Bursa’ya aday değilim

Muzaffer Gençdoğan / Ankara

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 30 Mart 2014’te yapılacak yerel seçimlerde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olmadığını söyledi.

Eroğlu, Bakanlığının bütçe tasarının görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday değilim. Çünkü, benim daha 2’nci dönemim. Üçüncü dönemi doldurmadığım için daha buradayım” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, AKP Tüzüğü gereği üç dönem sınırlamasına takılan bazı bakanları, farklı illerde belediye başkanlına aday gösterebileceği, bu nedenle de kabinede revizyona gideceği, bir süredir siyaset kulislerinin önemli gündem maddelerinden birini oluşturuyor.

OMO’nun yetkilerinin alınması

Bakan Eroğlu, diğer soruları yanıtlarken, Orman Mühendisleri Odası’nın idari ve mali denetiminin Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na devredilmesinin daha önce çıkarılan bir Kanun gereği olduğunu belirterek, benzer yapılanan Macaristan ve Avustralya’da başarı ile uygulandığını söyledi.

Orman bölgelerinde yapılması planlanan ancak yöre halkının tepkisiyle sıkıntıya giren HES’ler konusunun halka ve kamuoyuna iyi tanıtılamadığını kendisinin de kabul ettiğini kaydeden Eroğlu, “Önceden HES lisanslarını pazarlayan ve bazı çantacılar ortaya çıktı, ama bunları denetliyoruz ve gerekli önlemleri alıyoruz” dedi.

'Çıkar sağlıyorsunuz' tartışması

CHP İstanbul Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, HES projeleriyle ilgili bazı eleştirilerde bulunarak “projeleri önünüze gelene tahsis ediyorsunuz, o da kimbilir kaça satıyor. Birilerine çıkar sağlıyorsunuz Sayın Bakan. Adam bir anonim şirket kuruyor, lisansı alıp sattıktan sonra şirketi bir yıl sonra devrediyor. Ankara’da bir lisans lobisi var. Lisans satıp para kazanıyorlar” dedi. Bakan Veysel Eroğlu ise “Çıkar sağlıyorsunuz lafını kabul edemem. Bütün lisanslar ihale ile veriliyor” tepkisini gösterdi.

Görüşmelerin ardından Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 2014 bütçe tasarısı kabul edildi.

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