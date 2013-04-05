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Veysel Eroğlu açılış töreninde fenalaştı!

Bakan Veysel Eroğlu, fenalaşmasının ardından Acil Servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptı

05 Nisan 2013 19:22

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Uşak'ta katıldığı toplu açılış ve temel atma töreninde rahatsızlandı. Kısa süre baygınlık geçiren Eroğlu, ''Tansiyonum düştü, kusura bakmayın bomba gibiyim'' dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Uşak'taki temasları kapsamında DSİ Genel Müdürlüğü'nce Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.

Burada konuşmasını yaptıktan sonra kürsüden inen Eroğlu, dengesini kaybederek yere düştü.

Kısa süre baygınlık geçiren Eroğlu'na, 112 Acil Servis ekibi müdahale etti.


'Kusura bakmayın bomba gibiyim'


Daha sonra sağlık ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden kalkan Veysel Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tansiyonum düştü, kusura bakmayın bomba gibiyim" dedi.

Eroğlu'nun, yürüyerek gittiği spor salonundaki bir odada dinlendi.

Bu arada Bakan Veysel Eroğlu'nun bir süreden beri ''gribal enfeksiyon'' nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

 

'İyiyim'

 

Bakan Eroğlu, twitter aracılığıyla durumu hakkında bilgi verdi. Eroğlu şunları söyledi:

"Uşak’taki merasim esnasında kısa süreli bir baygınlık geçirdim..

Şu anda durumum çok iyi.. Programımıza devam edeceğiz..

Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum.."

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