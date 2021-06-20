Veyis Ateş-Sezgin Baran Korkmaz ses kaydını yayımlayan Ahmet Şık: Gönül isterdi ki kaydın tamamı elimde olsaydı ama yok

Firari Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon Euro istediği belirtilen ve HaberTürk'ten istifa eden Veyis Ateş ve Korkmaz arasındaki konuşmanın ses kaydını yayımlayan Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık, "Gönül isterdi ki kaydın tamamı elimde olsaydı ama yok. Kimsenin şüphesi olmasın eğer söz verildiği gibi gönderilirse onu da yayınlarım" açıklamasını yaptı.

Şık Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gönül isterdi ki kaydın tamamı elimde olsaydı ama yok. Kimsenin şüphesi olmasın eğer söz verildiği gibi gönderilirse onu da yayınlarım. Kimse komplo teorileriyle açıklama yapmaya kalkmasın. Hep dediğim gibi, hakikate kendimden daha dazla saygı duymaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Veyis Ateş ile firari Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı