Veyis Ateş'e '10 milyon euroyu' soran eski bakan Fikri Sağlar'a 'Bakan Soylu'ya hakaretten' soruşturma

Eski TBMM Susurluk Komisyonu üyesi ve bakan Fikri Sağlar suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker’in işaret ettiği Veyis Ateş’e "10 milyon vroyu ne yaptın?" sorusu nedeniyle hakkında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hakaret edildiği gerekçesiyle dava açıldığını açıkladı.

Sağlar'a Habertürk TV'nin eski sunucusu Veyis Ateş'e sosyal medya üzerinden yönelttiği soru nedeniyle "hakaret" soruşturması açıldı.

Tele 1'de yer alan habere göre Sağlar, soruşturmanın gerekçesi olarak Veyis Ateş’e sorduğu ’10 milyon euroyu ne yaptın?’ sorusunun gösterildiğini ifade etti.

Sağlar şöyle konuştu:

“Sedat Peker bir sürü ifşaatta bulundu. Bu ülkenin başbakanı, bu ülkenin meclis başkanı, bu ülkenin şu anda iktidar partisinin başkanvekili olan kişinin ailesi ve kişiyle ilgili uyuşturucu kaçakçılığından kaynaklanan ifşaatta bulundu. Ama hala savcılık bir şey yapmıyor ama savcılık bana ‘Süleyman Soylu’ya hakaret ettin’ gerekçesiyle, ’10 milyon avroyu Veyis Ateş kimin adına istedi?’ sözümün üzerine soruşturma açıldı. Savcılığın bana gönderdiği kağıtta ‘gelmezseniz polis zoruyla getireceğiz’ deniyor. Bunu ilk defa açıklıyorum.”

"Seni Soylu mu korudu?"

Fikri Sağlar, Sezgin Baran Korkmaz ve Veyis Ateş ilişkisiyle ilgili olarak Sedat Peker'in ortaya attığı iddiaların ardından Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Ateş'e şöyle seslenmişti:

"Veyis Ateş zerre kadar onurun kaldıysa çık açıkla:

1- Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon Avro'yu kimin için istedin?

2- Başka kimlere çantacılık yaptın?

3- Bugüne kadar kimlerden, ne kadar para kopardınız?

4- Bu pis işleri sana Süleyman Soylu mu yaptırdı, seni o mu korudu?"