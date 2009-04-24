Vettel'in hedefi büyük



Formula 1'de sezonun üçüncü yarışı Çin Grand Prix'sini kazanan Sebastian Vettel, başarılarının bu birincilikle sınırlı kalmayacağını, hedeflerinin başka yarışlar kazanıp şampiyonluk için mücadele etmek olduğunu söyledi.





Geçtiğimiz yıl 21 yaş 73 günlükken İtalya Grand Prix'sini kazanarak en genç yarış birincisi olarak Formula 1 tarihine geçen Sebastian Vettel geçtiğimiz hafta Çin'de de zafere ulaşarak bu başarısının bir tesadüf olmadığını kantıladı.



Takımı Red Bull'a ilk zaferini kazandırdığı için çok mutlu olduğunu, ama hedeflerinin tek yarış birinciliğiyle sınırlı olmadığını belirten Alman pilot, “Kış testlerini çok iyi geçirdik. Otomobilimizin hızlı olduğunu biliyorduk, ancak tam olarak ne kadar hızlı olduğumuzu kestiremiyorduk. Şangay'daki elde ettiğimiz başarı bir tarafa, ilk iki yarışta da hızlıydık. Bun akarşın gereken sıralarda finiş göremedik. Amacımız, Çin'den başka yarışlarda da zafere ulaşmak, hatta şampiyonluk yarışı içinde yer almak” dedi.



Genç Alman pilot, 7 dünya şampiyonluğu bulunan vatandaşı Michael Schumacher ile karşılaştırılması konusunda ise, “Ben başka birinin yerine koyulmaktan hoşlanmıyorum. Kendim olmaktan memnunum” yorumunu yaptı.



