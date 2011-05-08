-VETTEL'E KUPASINI AKGÜL VERDİ İSTANBUL (A.A) - 08.05.2011 - Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde birinci olan Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel'e kupasını Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül verdi. İstanbul Park pistinde 58 tur üzerinden düzenlenen yarış sonrasında yapılan kupa töreninde Yunus Akgül, Webber'e kupasını verirken, ikinci olan Red Bull'un Avustralyalı pilotu Mark Webber'e Tuzla Belediye Başkanı Sadi Yazıcı, üçüncü olan Ferrari'nin İspanyol pilotu Fernando Alonso'ya ise Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Mümtaz Tahincioğlu kupalarını takdim etti. Kupa töreninden sonra pilotlar büyük bir sevinç yaşarken, şampanyalar patlatıp podyuma çıkmalarını kutladılar.