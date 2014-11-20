Vettel Alonso'nun yerine Ferrari’de



Yarış dünyasında uzun süredir konuşulan bir iddia resmiletşti. Formula 1 takımlarından Ferrari yaptığı basın açıklamasıyla, kadrosunda bulunan İspanyol sürücü Fernando Alonso ile yollarını ayırma konusunda anlaştıklarını açıkladı. Fernando Alonso pazar günü yapılacak sezonun son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix’sinin ardından 2016'ya kadar sözleşmesinin bulunduğu İtalyan ekibine erken veda edecek.

Alonso’nun yerini gelecek sezondan itibaren ise dört dünya şampiyonluğu bulunan Alman Sebastian Vettel devralacak. Ferrari ile üç yıllık anlaşmaya varan Vettel böylece idolü Michael Schumacher’in ayak izlerini takip etmiş oldu. Rekortmen şampiyon, iki sezon Benetton ile kazandığı dünya şampiyonluklarının ardından 1996’de Ferrari'ye geçmişti. Schumacher burada 2000 yılından itibaren art arda beş dünya şampiyonluğu kazanmıştı. Vettel ekim ayı başında Japonya’daki yarışta altı yıl zaman geçirdiği ve dört dünya şampiyonluğu yaşadığı Red Bull’dan ayrılacağını açıklamıştı.

Alonso’dan McLaren’de yeni başlangıç

İki dünya şampiyonluğu unvanıyla 2010’da katıldığı Ferrari ekibini üst sıralarda tutarak Schumacherli parlak günlerini yeniden hatırlatan Alonso ayrılık kararıyla ilgili olarak “Benim için kolay bir gün değil” diye konuştu. İtalyan ekibiyle 11 Grand Prix zaferi elde eden Alonso aynı zamanda Vettel ile girdiği nefes nefese şampiyonluk yarışlarında Alman rakibine geçilerek pilotlar klasmanında üç kez ikincilik elde etti. Takım şefi Marco Mattiacci “Fernando, büyük Ferrari sürücüleri içinde her zaman özel bir yere sahip olacak” diye konuştu.

Alonso’nun bir sonraki durağının McLaren olacağı konuşuluyor. İngiliz ekibi 2015’ten itibaren motorlarında Mercedes değil Honda motorlarını kullanacak. 33 yaşındaki pilot 2007’de yarıştığı McLaren ekibinden Lewis Hamilton ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle ayrılmıştı.