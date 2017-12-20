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Veterinerlerin odası karganın evi oldu

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, bir yıl önce kanatları kesilmiş halde bulunan yavru karga, tedavi edilmek üzere getirildiği Bodrum Belediyesi Geçici Bakım Evi'nden ayrılmadı

20 Aralık 2017 12:26

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, bir yıl önce kanatları kesilmiş halde bulunan yavru karga, tedavi edilmek üzere getirildiği Bodrum Belediyesi Geçici Bakım Evi\'nden ayrılmadı.
Bodrum ilçesinde, bir yıl önce vatandaşların bulduğu yaralı karga, Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi\'ndeki veterinerlere teslim edildi. Belediye veterinerleri Ayşe Canbakan ile Esra Erkuşöz tarafından tedavisine başlanan kargaya \'Mualla\' ismi verildi. Henüz uçamayan ve veterinerlerin odasında kalmaya devam eden Mualla, hem veterinerlerin hem de hayvan sahiplerinin sevgilisi oldu. Odaya başka bir hayvan geldiğinde Mualla\'yı kafese koyduklarını belirten veterinerlerden Ayşe Canbakan, diğer zamanlarda oda içinde serbestçe dolaştığını söyledi. Canbakan, \"Yavru iken kanatları kesilmişti buraya kanlar içinde getirdiler. Üç gün kendine gelemedi. Yaptığımız tedavi sonuç verdi ve kanatlarını tam kökünden kesemedikleri için kanatların bir bölümü büyüdü gelişti. Çok zor bir iyileşme süreci geçirdi. 5-6 ay sonra uçma şansı olabilir. Biz sabırlıyız, o da sabırlı. Tam olarak iyileşeceği ve doğaya salıverileceği günü bekliyoruz. Odamızda kalıyor, bir yere de ayrılmıyor. Biz ona alıştık, o da bize çok alıştı\" dedi.

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