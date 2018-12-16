Veterinerlerin bakmadığı öne sürülen ayağı kırık yavru kedi, üniversitede tedaviye alındı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Yenişehir ilçesinde İbrahim Topuz, ayağı kırık halde bulup tedavi ettirmek istediği yavru kediye, ilçedeki veterinerlerin bakmadığını öne sürdü. Topuz’un İznik\'e götürüp, zabıtaya teslim ettiği kedi, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi\'nde tedaviye alındı.

Yenişehir ilçesine gezmeye giden İbrahim Topuz, Terziler Mahallesi\'ne yavru kedinin yerde kıvrandığını gördü. Topuz, yürüyemeyen kedinin ayağının kırıldığını fark etti. Yavru kediyi alıp, tedavisi için veterinerlerin kapısını çalan Topuz\'a kimse yardımcı olmadı. Götürdüğü 5 veterinerin kediye bakmadığını öne süren Topuz, bu kez İznik\'e gitti. Burada, Topuz\'un zabıtaya teslim ettiği kedi, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi\'ne götürüldü.

​Başından geçenleri anlatan İbrahim Topuz, \"5 veteriner gezdirmeme rağmen ilgilenmediler, bakmadılar dahi. Yenişehir zabıtasına giderek ricada bulunduk, hafta sonu olduğu için yeterli sayıda personel olmadığını söylediler. Kediyi alıp İznik’e geldim, Zabıta Müdürlüğünü arayarak durumu aktardım. 2 saat süren koşuşturmanın sonunda kediyi zabıtaya teslim ettim, onlar da Bursa’ya götürdü\" dedi.



FOTOĞRAFLI