'Veterinerler bayramda, hayvanlar ölüyor'

T24 - Hayvan Hakları Federasyonu'ndan, bayram tatili nedeniyle hayvan barınaklarında veteriner bulunmadığı ve bu nedenle ölümlerin yaşandığı iddiası geldi.





Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkan Yardımcısı Nesrin Çıtırık, bayramı tatili nedeniyle Türkiye'de tek bir barınakta bile belediye veteriner hekiminin bulunmadığını açıkladı.



Tatil döneminde hayvan barınaklarında bulunan kedi ve köpeklerin açlık ve susuzluk çektiğini öne süren Çıtırık, veteriner hekimlerinin, yeminlerine rağmen, barınaklardaki binlerce hayvanı kaderi ile baş başa bıraktıklarını belirttti.



Çıtırık, ''Bayram tatili nedeniyle Türkiye'de tek bir barınakta bile belediye veteriner hekimi yok. Hasta ve yaralı hayvanlar acı içinde ölmeye devam ediyorlar" dedi.



HAYTAP Başkan Yardımcısı Nesrin Çıtırık, "Veteriner Hekim odaları, Veteriner Hekimler Ankara Merkez Konseyi ve veteriner fakültelerinin dekanlarına sesleniyorum; sürekli olarak mesleğinizin toplumda yeterli değeri görmemesinden, resmi kurumlarca dikkate bile alınmamasından şikayet ediyorsunuz. Belediye veteriner hekimleri mesleklerine önem vermez ve sahipsiz hayvanları barınaklarda ölüme terk ederlerse, toplum ve resmi kurumlar onları nasıl dikkate alsın?



Kutsal hekimlik mesleği mensupları olmalarına rağmen, seçilmiş ve fakat geçici olan belediye başkanlarını hoş tutmak için hayvanları dağlara, ormanlara atarlarsa, dar alanlara hapsederlerse, onlara niçin saygı duyulsun? Bu gün tatilin 8. günü ve yüzlerce belediye barınağına bir tek veteriner hekim uğramadı'' dedi.

"Açlık ve susuzluktan ölüm"



Veteriner hekimlerin tatilde olması nedeniyle yaralanan hayvanların öldüğünü savunan Çıtırık, ''Türkiye'deki belediyelerin barınaklarında bulunan sahipsiz hayvanlar aç ve susuz bırakıldığı için ölüyor. Bakımevi veteriner hekimleri ve personel, aile ve akrabaları ile bayram kutlarken, o canlar bir lokma yemeğe bir yudum suya hasretler. 6 gün önce önlerine konmuş ''kokmuş ve küflenmiş'' yemek artıklarına mahkumlar. Ne yazık ki insanların bayramı hayvanların felaketi oluyor'' ifadelerini kullandı.





