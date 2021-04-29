Veterineri görüntülü arayıp eşeğe doğum yaptırdı!

Bingöl karayolunda doğum yapan eşeğe, yoldan geçen TIR şoförü Münir Tarhan müdahale etti. Tarhan, cep telefonu ile görüntülü aradığı akrabası olan veteriner hekimin yönlendirmesiyle doğumu gerçekleştirerek eşeğin hayatını kurtardı. Ölü doğum yapan eşek bir süre yol kenarında dinlenip kendine geldikten sonra gözden kayboldu.

Uluslararası TIR şoförlüğü yapan Münir Tarhan, Mardin'den Bingöl yönüne giderken yol kenarında bir eşeğin rahatsızlandığını gördü. Durup yanındaki 2 kişi ile eşeğin yanına giden Tarhan, hamile hayvanın doğum yapmaya çalıştığını fark etti. Bu konuda hiçbir tecrübesi olmayan Tarhan ve yanındakiler, yoldan geçen diğer sürücüleri durdurup onlara ne yapabileceklerini sordu.



Olumlu bir yanıt alamayan Tarhan, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde veteriner hekim olan akrabası Abdüsselam Tarhan'ı arayarak yardım istedi. Tarhan ve yanındakiler, veteriner Abdüsselam Tarhan'ın talimatlarını yerine getirerek hayvana doğum yaptırdı. Ölü doğum yapan eşek, bir süre sonra kendine geldikten sonra ovaya doğru yürüyüp gözden kayboldu.

Veteriner Hekim Abdüsselam Tarhan olaya ilişkin olarak, "Akşam üstü akrabam Münir Tarhan beni görüntülü aradı. Bir hayvanın zor durumda olduğunu belirtti. Birlikte ne yapabileceğimizi sordu. Görüntülü olarak gösterince hayvanın zor durumda olduğunu gördüm. Münir'e hayvanın nasıl doğacağını tarif ettim. Benim tarifimle hayvanının doğumunu gerçekleştirdi. Bir hayvanın hayatını kurtardığımız için çok mutluyuz" dedi. (DHA)