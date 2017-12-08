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Veteriner, yaralı köpeği tedavi edip, sahiplendi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde veteriner Barış Kasımoğlu, bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve kliniğe getirilen köpeği tedavi edip sağlığına kavuşturduktan sonra sahiplendi

08 Aralık 2017 12:56

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde veteriner Barış Kasımoğlu, bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve kliniğe getirilen köpeği tedavi edip sağlığına kavuşturduktan sonra sahiplendi.
Keşan\'da, geçen 17 Kasım\'da Yukarı Zaferiye Mahallesi Önder Caddesi\'nde meydana gelen olayda 8 aylık border collie cinsi sokak köpeği, bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Yaralı köpek, yoldan tesadüfen geçen Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu Laborant-Veteriner Sağlık Bölümü öğrencisi ve Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği üyesi Kaan Atağ tarafından yakındaki bir veteriner kliniğine götürüldü. Çenesinde kırık ve vücudunda ezikler bulunan köpek, veteriner Barış Kasımoğlu tarafından tedavi altına alındı. Yaklaşık 15 günlük tedavi süreci sonrası sağlığına kavuşan ve \'Hoşaf\' adı verilen köpeği kendisini iyileştiren veteriner Barış Kasımoğlu sahiplendi.
Barış Kasımoğlu, \'Hoşaf\'ın kendilerine trafik kazası nedeniyle yaralanması sonucu getirildiğini belirterek, \"Çok belirgin kafa travması, çenesinde ayrılma vardı ve koma halindeydi. Hemen gerekli müdahaleleri yaptık. 15 gün içerisinde de sağlığına kavuştu. Kuru mama yemeye başladı. Bu süreçte biz kendisine çok alıştık. İlk başta klinikte bakacaktım ama ben köpeği sahiplenmeye karar verdim. Birlikte evime taşınacağız\" dedi.
ÇARPIP KAÇMAK DOĞRU BİR DAVRANIŞ DEĞİL
Araç çarpması sonucu yaralanan sokak hayvanlarının en kısa sürede veteriner kliniklerine ulaştırılması gerektiğini ifade eden Kasımoğlu, \"Yaralı hayvanın dakikalar içerisinde kliniğe ulaştırılması gerekiyor. Kliniğe ulaştırılırken de mutlaka yumuşak bir bez veya battaniyeye sarılması ve hareket ettirilmemesi gerekiyor. Eğer kırıkları varsa da bacakları havlu veya gazete yardımıyla sabitlenmeli. Bize ulaşıp, tavsiyede alabilirler. Mutlaka sağ duyulu olmaları ve yaralı köpekleri bırakmamaları gerekiyor. Çarpıp kaçmak doğru bir davranış değil\" dedi.

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