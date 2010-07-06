Veteriner sahibi tatil yaptı hayvanlar telef oldu!

T24- Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi’nde sahibinin 4 günden beri gelmediği petshopun vitrinine teşhir amacıyla konulan tavşan ve hamster açlık ve susuzluktan öldü. Vatandaşların ihbarı üzerine polis işyerini açmak için Cumhuriyet Savcılığı’ndan izin istedi. İzin geldiği sırada şehir dışında olan işyeri sahibi bir arkadaşını gönderip dükkanı açtırdı. Telef olan hayvanlar vitrinden çıkarılırken, vatandaşlar ellerindeki şişelerdeki suyu hayvanların kaplarına döktü.





Altıparmak Mahallesi Altıparmak Sokak’ta bulunan Erman Kalıt’a ait petshop, sahibinin 4 gün önce şehir dışına çıkması nedeniyle açılmadı. Petshopun vitrinine teşhir için bırakılan 2 tavşan, 2 kedi ve 2 hamsterdan bir tavşan ile bir hamster açlık ve susuzluktan telef oldu. Camekanın önünde ölü hayvanları gören vatandaşlar diğerlerinin de ölmemesi için durumu 155'e bildirdi.







Petshopa gelen ekipler, işyeri sahibine ulaşamayınca kapıyı çilingir ile açıp içeriye girmek için durumu Cumhuriyet Savcılığı’na bildirdi. Bu sırada çevredeki esnaf cep telefonuyla şehir dışında bulunan işyeri sahibi Erman Kalıt’a ulaşıp heaber verdi. İşyeri sahibi bir arkadaşını dükkana göndererek kapıyı açtırdı. İçeride ölen hayvanlar vitrinden kaldırılırken, diğerlerine ise vatandaşlar yiyecek ve su verdi.



Polis ekipleri işyerini açan Erman Kalıt’ın arkadaşını, hayvanları beslemesi için uyardıktan sonra dükkandan ayrıldı.