Veteriner profesör, tıp fakültesine vekaleten dekan oldu!

Bolu’da, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından istifa eden Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayrettin Öztürk’ün yerine, Veterinerlik Fakültesi mezunu Prof. Dr. Erol Ayaz’ın vekaleten atandı.

Yeni atanan Prof. Ayaz, Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevini de yapıyor.

Uzmanlık alanı ‘Parazitoloji’ olan Prof. Dr. Erol Ayaz’ın, rektörlük tarafından Tıp Fakültesi dekan adayı olarak YÖK’e sunulan 3 kişilik listede yer aldığı, YÖK’ün bu 3 isimden Ayaz’ı dekan olarak vekaleten atadığı öğrenildi.