Veteriner Hekim Sarıca: Burdur Gölü kuruduğunda kanser saçacak

Mesut MADAN / BURDUR, (DHA) - BURDUR\'un Karakent Köyü\'ndeki Lisinia Doğa Proje sorumlusu Veteriner Hekim Öztürk Sarıca, \"Burdur Gölü kuruduğunda çevresinde insanlara kanser saçacak, hastalık saçacak\" dedi.

Son 35 yılda su kapasitesinin 3\'te 1\'ini kaybeden ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü\'ndeki çekilmeyi önlemek ve ailesindeki pek çok kişinin yakalandığı kansere dikkati çekmek için çalışma yapan Veteriner Hekim Öztürk Sarıca suyun varlığı ve temizliğinin yaşam için olmazsa olmaz olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

\"Yıllardır Burdur Gölü ve sulak alanlarla ilgili projeler yürütüyoruz. Bu projeleri insan sağlığı için çok önemsiyoruz. Küresel ısınma ile her geçen gün sularımızı kaybediyoruz. Diğer taraftan suyun fazla miktarda kullanılması ve tasarruf edilmemesi nedeniyle su varlığımız ve Burdur Gölü de hızla yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Göl suyu çekilince ortaya çıkacak kimyasal maddeler var ve bunların pek çoğu yıllardır çevresel anlamda kullanılmış, tarlalarda kullanılmış kimyasal zehirler. Evlerde, sanayide kullanılmış kimyasal maddelerin tamamının varlığı şu ana kadar göle boşaldı. Çevresel anlamda bütün yerleşimlerin kimyasal varlığı göle boşalmış durumda. Sular çekildikçe bütün bunlar insanların üzerine savrulmaya başlıyor. Sebzelerine, meyvelerine savrulmaya, yağmurlarla üzerlerine yağmaya başlıyor. Biz bu yönüyle Burdur Gölü\'nü çok önemsiyoruz. İnsanlar Burdur Gölü çevresinde sağlıklı yaşamak istiyorsa göllerine sahip çıkmak zorunda. Burdur Gölü çekildiğinde çevresinde insanlara kanser saçacak, hastalık saçacak. Bunu bu yönüyle görmek gerek.\"

FOTOĞRAFLI