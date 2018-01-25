Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası Ankara'da yapılacak

Ercan ATA - ANKARA / DHA

Türkiye Badminton Federasyonu\'nun 2018 faaliyet programında yer alan ve Badminton Federasyonu Eski Başkanı Prof. Dr. Faik İmamoğlu anısına gerçekleşecek olan Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası başlıyor. Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası, 27 - 30 Ocak 2018 tarihleri arasında Ankara\'da bulunan Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi\'nde yapılacak.

2017 yılında tek erkekler kategorisi Türkiye Şampiyonu olan Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik\'in de madalya mücadelesi vereceği şampiyonaya 27 ilden 155 sporcu katılacak.

4 gün sürecek olan şampiyonada sporcular; 35+ yaş, 40+ yaş, 45+ yaş, 50+ yaş, 55+ yaş, 60+ yaş, 65+ yaş olmak üzere 7 yaş grubunda yarışacaklar.

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