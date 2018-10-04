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Spor

Veteran güreşçi Ömer Ersöz dünya ikincisi oldu

Murat SÖZERİ / MUT(Mersin)(DHA) -  Mersin’in Mut ilçesinde 52 yaşındaki veteran güreşçi Ömer Ersöz, Makedonya’da düzenlenen yarışmada 78 kiloda dünya ikincisi oldu

04 Ekim 2018 14:39

Murat SÖZERİ / MUT(Mersin)(DHA) - 

Mersin’in Mut ilçesinde 52 yaşındaki veteran güreşçi Ömer Ersöz, Makedonya’da düzenlenen yarışmada 78 kiloda dünya ikincisi oldu.
Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen Vetaranlar Güreş Dünya Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonada 78 kilo müsabakaya katılan Mutlu güreşçi Ömer Ersöz, rakibini tuş ederek, şampiyonadan dünya ikincisi olarak Türkiye’ye döndü. 
Dünya ikincisi olan Ömer Ersöz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü vekili Muhammet Senemli ile birlikte Mut Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz’ü makamında ziyaret etti. Türk Bayrağı\'nın göklerde dalgalandırmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten güreşçi Ersöz, \"Ömrünün sonuna kadar güreş sporunu yapmaya devam edeceğim\" dedi.
Kaymakam Akyüz de tüm spor dallarında Türkiye’yi temsil eden sporcuların her zaman yanında olduklarını, spor ve sporcular için her türlü katkıyı yapacaklarını söyledi.

(FOTOĞRAFLI)

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