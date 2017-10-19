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Spor

Veteran güreşçi Nazif Barutçu dünya ikincisi oldu

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)- AMASYA Orman Bölge Müdürlüğü (OGM) personeli veteran güreşçi Nazif Barutçu, Bulgaristan’da düzenlenen 2017 yılı Dünya Güreş Federasyonu (FILA) Veteranlar Serbest Güreş Şampiyonasında dünya ikincisi oldu

19 Ekim 2017 20:04

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)- AMASYA Orman Bölge Müdürlüğü (OGM) personeli veteran güreşçi Nazif Barutçu, Bulgaristan’da düzenlenen 2017 yılı Dünya Güreş Federasyonu (FILA) Veteranlar Serbest Güreş Şampiyonasında dünya ikincisi oldu.
Bulgaristan’da gerçekleştirilen 2017 yılı Dünya Güreş Federasyonu (FILA) Veteranlar Serbest Güreş Şampiyonası\'nda Amasya Orman Bölge Müdürlüğü (OGM) Ormanspor güreşçisi Nazif Barutçu, 70 kiloda dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı Orman İşletme Müdürlüğü Suluova-Kapaklı Orman Fidanlığı\'nda işçi olarak çalışan Nazif Barutçu, büyük gurur yaşattı.
Amasya Orman Bölge Müdürü Zekeriyya Nane, Nazif Barutçu’yu makamında kabul ederek tebrik etti. Nane, \"Sporcumuza, ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil ederek, dünya ikincisi olan ve gümüş madalya ile dönen personelimiz Barutçu’ya teşekkür eder, bu başarının ülkemize ve Amasya Orman Bölge Müdürlüğü (OGM) Ormanspor’a hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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