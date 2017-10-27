Veteran bandosundan Cumhuriyet korteji hazırlığı

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası İlçesi\'ndeki Kaya Aldoğan Lisesi\'nin bandosunda çeşitli dönemlerde görev yapan ve yaşları 37 ila 55 arasında değişen 24 kişilik veteran bandosu, Cumhuriyet Bayramı için düzenlenecek kortejde yer almak için yoğun şekilde çalışıyor.

Kuşadası\'nın köklü okullarından Kaya Aldoğan\'da okulundan yıllar önce mezun olanların oluşturduğu bando, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlık yapmaya başladı. Çeşitli dönemlerde okul bandosunda görev almış, en küçüğü 37, en büyüğü 55 yaşında olan kadın ve erkeklerden oluşan 24 kişilik veteran bandosu, kortejdeki yerlerini almak için her gün mesai sonrası buluşuyor. Oku bahçesinde çalışan bandoda okul müdürü, öğretmen, banka müdürü, turizmci, belediye başkan yardımcısı, elektrik mühendisi, tarım teknisyeni gibi meslek gruplarından mezunlar yer alıyor. 29 Ekim Cumartesi günü Kısmet Otel Kavşağı\'ndan başlayacak, İsmail Cem Meydanı\'nda son bulacak kortejde yer alacak bandoyu, yıllar önce olduğu gibi beden eğitim öğretmenleri Mehmet Ersoy ile İbrahim Kafadar çalıştırıyor.

İŞTEN BANDOYA

Kuşadası ve Söke\'de çeşitli resmi ve özel kuruluşlarda çalışan bando üyeleri, mesai biter bitmez çalışmalara koşuyor. Bando çalışmalarına gelen bazıları ise evde yalnız bırakmak istemedikleri çocuklarını da yanlarında getiriyor. Amaçlarının eski bayram coşkusunu tekrar yaşatmak olduğunu söyleyen turizmci Özer Esenkaya, \"Kuşadası Kaya Aldoğan Lisesi\'nin kuruluşundan bu yana, çeşitli dönemlerde bandoda görev yapan arkadaşlarımızla, hocalarımız İbrahim Kafadar ile Mehmet Ersoy\'un çabasıyla bir araya geldik. Amacımız, eski bayram coşkusunu Kuşadası\'na, gençliğe yaşatmak. Geçtiğimiz yıl birkaç bayramda kortejlerde yer aldık, büyük ilgi gördük. Şimdi 29 Ekim korteji için hazırlanıyoruz\" dedi.

Bandoda 35 yıl önce trompet çaldığını söyleyen 55 yaşındaki rehber Oğuz Kutucu ise, \"35 yıl önce biz bu bandoda çalarken, Kuşadası\'nda yaşayanlar, ailelerimiz çok mutlu olurdu. Arkamızdan kitleler gelirdi. Bayramlarda en çok ilgiyi biz görürdük. Bir semboldük. Bu sembolü tekrar göstermek, Kuşadalılara nostalji yaşatmak istedik. Hocalarımız sayesinde bir araya geldik. Bunca yıldan sonra bu bandoyu yaşatmaktan hepimiz çok mutluyuz. Zamanımızı harcıyoruz, ama çok güzel. Aramızda o kadar çok meslek gurubundan arkadaşımız var ki anlatamam. En küçüğümüz 37 yaşında en büyük de benim 55 yaşındayım\" diye konuştu.

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