Veteran atletlerden 3 altın, 1 gümüş madalya

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da hazırlanan, 27\'nci Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası\'na katılan 74 yaşındaki Çiçek Solon, 64 yaşındaki Güner İlhan ve 55 yaşındaki Tülay Aslan, 3 altın ve 1 gümüş madalya ile döndü.

Yıllarca Balkan Şampiyonası\'na katılan ve çok sayıda başarı elde eden emekli atletizm antrenörü Çiçek Solon, Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi (AÜ) bünyesinde 60 yaş üzerini hedef alan \'Tazelenme Üniversitesi\'nde Güner İlhan ve Tülay Aslan ile tanıştı. Balkan ülkelerinden gelen 35 yaş üzeri veteran atletlerin yarıştığı 27\'nci Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası için hazırlıklarını AÜ Stadyumu\'nda sürdüren Solon\'a, bir süre sonra Tülay Aslan ve Güner İlhan da katıldı. Başlarda sadece izlemek ve Bulgaristan\'da destek olmak için stada gelen Aslan ve İlhan, Solon\'un \'Siz de yarışın teklifi üzerine kendilerini yarışmada buldu.

3 ALTIN 1 GÜMÜŞ MADALYA İLE DÖNDÜLER

Uzun süren hazırlıkların ardından şampiyonaya katılan Çiçek Solon 70-75 yaş aralığında, Güner İlhan 60-65 yaş aralığında, Tülay Aslan ise 50-55 yaş aralığında yarıştı. Yarış sonunda Solon 100 ve 200 metre koşuda şampiyon, Güner İlhan 5000 metre yürüyüşte şampiyon, Tülay Aslan ise 5000 metre yürüyüşte ikinci oldu. Yarışmacılar 3 altın 1 gümüş madalya ile Antalya\'ya döndü. Ayrıca Solon kendi yaş grubunda hem 100 hem de 200 metredeki derecesiyle Türkiye rekoru kırdı.

İLK DEFA KATILMALARINA RAĞMEN BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonadan aldığı sonuçtan memnun olduğunu belirten Solon, İlhan ve Aslan\'ın ilk defa katılmalarına rağmen büyük başarı kazandıklarını söyledi. Kendi yaş grubunda 100 ve 200 metre koşuda rekor kırdığını belirten Solon, şöyle dedi:

“Aylardır bu şampiyonaya hazırlanıyordum. Arkadaşlarım da beni seyretmeye geliyordu. Sonra etkilendiler ve benimle gelmek istediler. Yarışma Bulgaristan\'da yapılacaktı. Çalışırken onlara \'Siz de gelin yarışın\' dedim. Onlar da kabul etti ve birlikte antrenman yaptık. İlk defa katılmalarına rağmen çok büyük başarı elde ettiler. Ben de 100 metre koşuda 19.32 ile 200 metre koşuda ise 43.62 ile rekor kırdım\" dedi.

\"RÜYAMDA GÖRSEM İNANMAZDIM\"

5000 metre pist yürüyüşte şampiyonluğu elde eden İlhan, güzel bir dönem geçirdiklerini ve tazelendiğini söyledi. 50-55 yaş aralığında gerçekleştirilen 5000 metre pist yürüyüşünde gümüş madalya alan Tülay Aslan ise şöyle konuştu:

“İlk defa katıldım. Başarılı olacağımı düşünmüyordum. Dikkatli oldum kurallara uydum. Son turda çan çaldı ve yanlış bir şey yaptığımı sandım. Meğer yarışma bitmiş. Rüyamda görsem inanmazdım. İkinci oldum. Oraya gidince farklı bir ruh haline bürünüyorsunuz. Beni geçen yarışmacı arkadaş çok zayıf ve atletikti, o birinci oldu.\"



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