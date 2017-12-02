Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde günün sonuçları

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde, 2017-2018 voleybol sezonunun 10. haftası, bugün oynanan maçlarla sona erdi.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle;
Beşiktaş - Galatasaray: 2-3 (20/25, 27/25, 25/20, 23/25, 17/19)
Bursa B. Şehir Bld. - Eczacıbaşı VitrA: 2-3 (25/23, 18/25, 25/23, 21/25, 12/15)
Fenerbahçe - Çanakkale Bld.: 3-0 (25/16, 25/21, 25/10)
Halkbank - İlbank: 3-0 (25/15, 25/16, 25/22)
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Nilüfer Bld.: 3-1 (25/23, 18/25, 25/18, 25/17)
Seramiksan - VakıfBank: 0-3 (17/25, 17/25, 22/25)
İSTANBUL / DHA