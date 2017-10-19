Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 1. hafta maçları tamamlandı

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde 2017-2018 voleybol sezonunda birinci hafta bugün oynanan beş karşılaşmayla sona erdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu adına, karşılaşmalar öncesi, TVF Gözlemcileri, takımların kaptanlarına ve başhakemlere çiçek vererek, 2017-2018 voleybol sezonunun voleybol camiasına hayırlı olmasını dilediler.

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Beşiktaş - İlbank: 3-0 (25/14, 25/18, 25/18)

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Eczacıbaşı VitrA: 0-3 (11/25, 18/25, 14/25)

Çanakkale Bld. - Seramiksan: 2-3 (26/28, 21/25, 25/22, 25/15, 12/15)

Galatasaray - Nilüfer Bld.: 3-0 (25/17, 25/23, 25/16)

Bursa B.Şehir Bld. - Fenerbahçe: 1-3 (26/28, 25/19, 20/25, 23/25)

İSTANBUL / DHA