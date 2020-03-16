Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

T24 Haber Merkezi - İrfan Ertan

Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde normal sezon bugün sona eriyor. 15 Mart Pazar günü oynanan 3 maç sonunda VVSL'de normal sezon sıralaması ve final grubu eşleşmeleri belli oldu.

Haftanın sonuçları

PTT Karayolları 2 - 3 Fenerbahçe Opet

Türk Hava Yolları 3 - 1 PTT

Nilüfer Belediyesi 3 - 0 Beşiktaş

Atlasglobal Yeşilyurt 3 - 1 Aydın B.Şehir Belediye

Vakıfbank 3 - 0 Eczacıbaşı Vitra



Pazar günü oynanan ligin final maçı niteliğindeki Vakıfbank – Eczacıbaşı Vitra maçı ile ligin normal sezon etabının sıralaması belli oldu.



Maça hızlı başlayan ve oyun temposunu hiç düşürmeyen Vakıfbank, sezonun son etabında iki as oyuncusu birden sakatlanan Eczacıbaşı Vitra takımını 3-0 net skorla yenerek ligi birinci sırada tamamladı.



Bu sonuca göre Vakıfbank önümüzdeki sene 2020-2021 sezonunda Türkiye’yi CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek ilk takım oldu.

Bugün oynanacak tek maçın sonucuna bağlı olarak da değişmeyen Play-Off Çeyrek Final maçları eşleşmeleri ve Baraj Etabı oynanacak takımlar belli oldu.

Play-Off eşleşmeleri

Vakıfbank-Nilüfer Belediyesi

Eczacıbaşı Vitra-Aydın B.Şehir Belediye

Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları

Galatasaray HDI Sigorta-Atlasglobal Yeşilyurt



Oynanacak. Play-Off Yarı Final etabına geçecek takımlar karşılıklı oynanacak iki maç sonucuna göre belli olacaktır. İlk Maçlar 21-22 Mart tarihlerinde oynanacak.



Düşecek iki takımı belirlemek üzere,

PTT, Karayolları, Beşiktaş ve Beylikdüzü Voleybol İhtisas kulüpleri Baraj Etabı 1. Devre Maçlarını 20-21-22 Mart tarihlerinde Kocaeli Hasan Gemici Spor Salonunda oynayacak.



