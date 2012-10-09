Vestel ve Turkcell'den tasarruf için işbirliği

Turkcell ile Vestel yaptıkları anlaşma kapsamında iletişim masraflarını yüzde 40 azalttı. Söz konusu işbirliği ile saha servis elemanlarının kullandığı 1.700'ü aşan ses hattı ve toplamında 250 bin dakikalık ses havuzu ayrıca 1 GB mobil internet tanımlandı. Turkcell'in Vestel için yaptığı diğer bir kullanım ise mobil santral ve mobil eğitim altyapılarını kullanıma açmak oldu. Söz konusu bu sistem yıllık 1 milyon SMS gönderimi neticesinde, müşterilerine daha hızlı ve faydalı hizmet sunmayı hedefliyor.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Turkcell Kurumsal Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selen Kocabaş, konuyla ilgili açıklamasında Vestel'in sektörde teknolojiyi en iyi kullanan markalar arasında yer aldığını ifade ederek, şunları belirtti:

“Vestel ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğinin müşterimize yüzde 40'a varan tasarruf ve servis gelirlerinde artış getirmesi bizim için büyük mutluluk. Ancak bizce Vestel, bu işbirliği ile aslında çok daha önemli bir başarıya imza attı. Vestel'den saha servisi hizmeti alan tüm kullanıcılar, artık bu markanın teknoloji sayesinde müşteri memnuniyetinde bir adım öne geçtiğini biliyorlar. Artık servis personeli daima çevrimiçi. Her bir servis personeli, gelen servis taleplerini Turkcell 3G üzerinden görebildiği gibi güncel ürün bilgilerine, canlı destek ve görsellere de ulaşabiliyor.

Bu, Vestel'i satış sonrası hizmette teknoloji ile farklılaştıran çok önemli bir adım. Turkcell olarak biz, kurumsal müşterilerimize sunduğumuz çözümlerde iki temel konuya büyük önem veriyoruz: Maliyet avantajı ve farklılaşma. Vestel ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, her iki konuda da en mükemmel örneklerden biri oldu.”