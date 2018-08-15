Vestel: Daha iyi ürünler yapacağız

Ankara-Washington hattında başlayan gerilim yaptırımlara vardı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan da dün ABD’li ürünlere boykot çağrısı yaparken "Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venus var, Vestel var'' dedi. Erdoğan’ın bu ifadelerinin ardından Vestel’den ilk açıklama geldi: "Daha iyi ürünler yapacağız.”

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, Erdoğan'ın açıklamalarından gurur duyduklarını dile getirerek, üretime devam edeceklerini söyledi.

Bu süreçten sonra daha çok üretim ve daha iyi ürünler yapacaklarını belirten Turan, şunları söyledi:

"Halkımız inşallah yerli ürünleri daha çok kullanacak. Zaten 'yerli ve gururlu' bizim sloganımız. Bu durum çok güzel bir şey. Bizler de daha çok çalışıp daha çok üreteceğiz. Şu anda yerli akıllı telefon satışları Türkiye'de aşağılarda, henüz istediğimiz yerde değil. Bundan sonra daha çok satış olacağını düşünüyoruz. (Sektörde yerli üretimin yüzde 40 seviyesine ulaşması) Türkiye'de 2018 sonu itibarıyla bu seviyelere ulaşırız demek için erken olur ama ulaşılmayacak rakamlar değil."