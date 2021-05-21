Vestel, Daewoo markasıyla televizyon ve beyaz eşya üretmek için anlaşma imzaladı

Vestel, Daewoo markalı televizyon ve beyaz eşya üretecek. Şirketten yapılan açıklamada, Daewoo markası ile AB ülkeleri, Rusya, Türki Cumhuriyeti ülkeleri ve Türkiye dahil olmak üzere toplam 49 ülke için TV ve beyaz eşya üretimi yapmak amacıyla Posco International Corporation ile anlaşma sağlandığı belirtildi. 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek anlaşma 10 yıllık dönemi kapsıyor.

Vestel‘den yapılan açıklamada “İmzalanan marka lisans anlaşması ile Şirketimizin Türkiye’deki ve ihracat pazarlarındaki rekabet gücünün ve markalı satışlarının artırılması hedeflenmektedir” denildi.

Daewoo 1999’da iflas etmişti

Daewoo, Güney Koreli şirket topluluğuydu. Dewoo Sınai adı altında 22 Mart 1967’de kurulmuştu. 1972 yılında otomotiv alanında faaliyete geçmişti. 1999 yılında iflas etti. Güney Kore devleti firmanın iflasıyla kalan 76 milyar dolarlık borcu üstlenmek zorunda kaldı.

Daewoo’nun eski başkanı Kim Woo Chung’u kötü yönetim, bilanço sahtekarlığı ve yurt dışına para transferi nedeniyle 10 yıl hapis, 21 milyar dolar para cezasına çarptırıldı. Daewoo’nun otomobil üretimi yapan iştiraki “Daewoo Motor” Amerikalı GM tarafından satın alınarak, diğer Daewoo iştiraklerinden ayrıldı. (Kaynak: Vikipedi)