Vestel: Covid-19 vakalarıyla ilgili iddialar doğru değil; sayı daha az

Vestel, Manisa'daki fabrikasında Covid-19 vakaları ve buna bağlı ölüm haberiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Covid-19’a bağlı 7 vefat ve bin kişilik vaka sayısı doğru değil. 17 bin çalışan ve 9 ayrı fabrikada Covid-19 tanısı yüzde 2 civarında" ifadelerine yer verildi.

Vestel, aldığı önlemleri şöyle sıraladı:

• Vardiya saatlerini düzenleyerek, vardiyalardaki çalışan sayısı azaltıldı.

• Girişlerde ateş ölçümü yapılmakta.

• Tüm tesiste üretim alanları, soyunma odaları, ofis, mutfak ve ortak alanlar düzenli dezenfektasyon işlemiyle güvenli çalışma ortamları yaratıldı. Bu uygulama belli periyodlar halinde devam etmekte.

• Tüm personele maske ve siperlik dağıtılmakta. Temassız el hijyen üniteleri kolayca ulaşılabilir şekilde fabrikanın birçok noktasında yer almakta.

• Yemekhanelerde teması azaltmak ve güvenli bir alan oluşturmak için çorba - ana yemek – tatlı - yoğurt/meyve/soğuk içecekten oluşan sıcak kumanya dağıtımına başlandı.

• Molalarda fabrika içindeki dinlenme alanlarında çay servisi devam etmekte. Dışarıdaki dinlenme alanlarında teması azaltmak için şişede su/maden suyu/soğuk meşrubat ikramı yapılmakta.

• Tüm servisler yüzde 50 kapasiteyle çalışmakta. Servisler KVKK düzenlemesine uygun olarak kameralar ile izlenmekte.

• Mart ayından buyana tüm çalışanlar haklarını eksiksiz olarak almakta. Pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneğine başvurulmadı. Risk grubunda olup evde olan 2000 çalışanın maaş-sigorta ve pirim ödemeleri eksiksiz gerçekleştirilmekte.

• Beyaz yakalı çalışanlar halen yüzde 50 kapasite ile evden çalışıyor.

• Semptom gösteren personel en yakın sağlık kuruluşuna sevk ediliyor, temas kurdukları karantinaya alınıyor.

Ne olmuştu?

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Vestel fabrikasında yedi işçinin Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve vaka sayılarında artış olduğu iddia edilmişti. Manisa Kadın Meclisi üyeleri de dün Manisa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü binasının önünde basın açıklaması yapmıştı.