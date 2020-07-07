Vestel 603 işçi alacak

Yaklaşık 17 bin kişinin çalıştığı Vestel, Manisa’daki üretim fabrikalarına 603 yeni işçi alımı yapacak. Temmuz ayı sonunda tamamlanması planlanan yeni alımlarla, şirketin istihdam kapasitesinde yüzde 4’e yakın büyüme sağlanacak.

Üretim ve istihdamda sürdürülebilirliği sağlamanın önemine dikkat çeken Vestel CEO’su Turan Erdoğan işe alımlarla ilgili şu bilgileri verdi:

“Vestel’de görev yapmak üzere Temmuz sonuna kadar mavi yaka çalışan kadromuza 603 kişi daha eklenecek. Özellikle içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte istihdam kapasitelerinin korunması hatta artırılması kritik önem taşıyor. Neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alarak, küresel ekonomide sarsıntılara neden olan pandemi sürecini ülke olarak başarılı bir şekilde yönetmeye devam ediyoruz. Süreç sona erdiğinde ekonomimizin güçlü kalması için biz ve bizim gibi şirketlerin daha çok üretmesi ve çalışması gerekiyor."