Vesta'da esrarengiz bir tespit daha

Asteroit kuşağındaki en büyük ikinci gök cismi olan Vesta’yı inceleyen NASA’nın Dawn (Şafak) uydusu, göktaşının üzerinde ilginç yapılar tespit etti.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, Dawn uydusu, çapı 525 km olan dev göktaşının kraterlerindeki duıvarlar üzerinde uzun ve dar çukurlar tespit etti.

Vesta'da yakın zaman önce su barındırdığına dair izlere rastlanmıştı. Şu anda da bazıları düz kanalları, bazıları da yuvarlak çıkıntıları andıran şekiller, gök bilimcilerin kafasını iyice karıştırdı.

İlginç gök cisme ait en son fotoğraflar, Vesta’da iki çeşit baca benzeri çukur bulunduğunu kesinleştirdi.

Vesta'nın, Dünya'dan paralel bir çizgi çekildiğinde hesaplanan uzaklığı 1.7 milyar km olarak tespit edilirken, 110 km derinliğinde de demirden çekirdeği başladığı belirtildi.

ABD’nin California Üniversitesi’nde Dawn ekibinde yer alan gök bilimci Jennifer Scully, “Düz kanallar, kuru materyallerin aktığı yerlere işaret ediyor. Bu kuru materyallere kumu örnek verebiliriz. Kısaca Dünya’da ve Ay’da gördüğümüze Vesta’da da tanık oluyoruz” dedi.

Scully, “Ancak Vesta’daki dolambaçlı kanallar Dünya ve Ay’dakinden farklı. Şimdi bu yapıların nasıl oluştuğunu anlamaya çalışıyoruz” sözlerini ekledi.

California Üniversitesi’nde Dawn projesinin baş müfettişi olan Christopher Russelll ise, “Dünya’da, Arizona’daki meteor krateri gibi yapılarda benzer şekilleri görüyoruz. Mars’ta da hala sırrını çözemediğimiz benzer şekiller var. Tam bir açıklama yapmak için Vesta’daki oluşumun kaynağını bulmalıyız” şeklinde konuştu.