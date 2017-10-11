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Vespa modelleri Form Sante Weekend etkinliği’nde

İSTANBUL, (DHA) - SAĞLIKLI beslenme, spor, kişisel bakım ve kişisel gelişim üzerine kurulu Form Sante Weekend etkinliğinde katılımcılar Vespa ile buluştu

11 Ekim 2017 14:37

İSTANBUL, (DHA) - SAĞLIKLI beslenme, spor, kişisel bakım ve kişisel gelişim üzerine kurulu Form Sante Weekend etkinliğinde katılımcılar Vespa ile buluştu.

7-8 Ekim’de Güral Sapanca Wellness Park’ta, sağlıklı beslenme, spor, yoga, pilates ve kişisel bakım üzerine kurulu; Formsante Weekend etkinliğinde cemiyet, sağlık, sosyal medya, iş ve sanat dünyasının tanınan isimleri Vespa’nın birbirinden renkli ve güzel modelleri ile bir araya gelerek hem hoş görüntüler ortaya çıkardı hem de Vespa modellerini test etme fırsatını yakalamış oldu.

Firmanın Türkiye distribütörü Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Ümit Karaarslan, dünyada satılan her RED temalı üründe olduğu gibi VESPA 946 RED satışlarında da AIDS Araştırmaları Vakfı\'na 150 USD bağış yapılmış olunacağını söyledi.

(FOTOĞRAF)

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