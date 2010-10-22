'Vesika' devri bitiyor

T24 - Devlete tabii çalışan hayat kadınlarına bundan sonra vesika verilmeyecek. Çocuklarının memur olmasını, kendilerinin iş bulmalarını engelleyen vesikaların kaldırılmasını kamusal alanda ilk defa milletvekili adayları Seliha Ermez ile Ayşe Tükrükçü talep etmişti. Seks işçiliğini bıraktıktan sonra dahi taşımak zorunda bulundukları vesikanın hayat boyu 'ayıp' etiketini taşımak demek olduğunu belirten Ermez ve diğer hayat kadınlarının hayalleri gerçek oluyor...



Akşam gazetesinde yayımlanan Ali Ekber Ertürk'ün haberi şöyle:







Hayat kadınlarının fendi, vesikayı yendi. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, 49 yıllık utanca son vermeye hazırlanıyor. Seks işçileri, yeni düzenlemeyle el konulan nüfus cüzdanlarına kavuşabilecek.





- Çocuğumuz okulda damgalanıyor: Hayat kadınları, yaşadıkları mağduriyeti İnsan Hakları Başkanlığı'na taşıdı. Utancın, 1961 tarihli tüzüğe dayandığını belirten kadınlar, 'Çocuklarımızı okula kayıt ettirirken nüfus cüzdanımız olmadığı için vesikamızı göstermek zorunda kalıyoruz. Bu durumda hem biz, hem de çocuklarımız damgalanıyor' dedi.





- O tüzük değişecek: Vesika şikayetini, Anayasa ve İnsan Hakları kapsamında değerlendirip haklı bulan Başbakanlık, tüzüğün değiştirilmesi için harekete geçti. İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları da uygulamaya dayanak teşkil eden tüzüğü değiştirmek için çalışma başlattı.



- Çalışma başlıyor: İçişleri Bakanlığı tarafından, Başbakanlık'a gönderilen yazıda, konunun muhatabının Sağlık Bakanlığı olduğu, çözüm için ortak çalışma yürütüleceği belirtildi. Söz konusu tüzüğün 22. maddesi, hayat kadınlarının nüfus kağıtlarına el konularak vesikaya bağlanmasını düzenliyor. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı daha önce de, hayat kadınlarını topluma kazandırmak için proje hazırlamıştı.







İşte o madde...



Vesika utancına yol açan 'Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü'nün ilgili 22'nci maddesi şöyle:



'Genel kadın olarak tescili gerekeceği komisyon tarafından yapılan inceleme ile anlaşılan kadınların her biri için ekli örneğe göre tertip edilip numaralanır ve bu kartona kadınların bir fotoğrafı yapıştırılıp adları, soyadları, yaşları, doğdukları, ikamet ettikleri ve fuhuş yapacakları yerler kaydolunur. Kadınların nüfus hüviyet cüzdanları makbuz karşılığında alınarak kartona eklenir. Ellerine ekli örneğine uygun bir (Hüviyet muayene cüzdanı) verilir.