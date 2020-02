Vesely: "Hedefimiz bütün kupaları almak"

İSTANBUL,(DHA) -

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımının yıldız isimlerinden Jan Vesely, Türkiye\'de çok mutlu olduğunu ve takımdaki hedefin bütün kupaları almak olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe Dergisine açıklamalarda bulunan Çek basketbolcu, \"Buraya ilk geldiğimde 2 yıllık bir kontrata imza atmıştım ve amacım tekrar işleri rayına oturtup; NBA\'ye gitmekti. 2 yılın sonunda henüz buna hazır olmadığımı gördüm ve burada da çok mutluydum. Tekrardan bir kontrata daha imza attım ve şu an 4. yılımdayım. Burayı gerçekten çok seviyorum. Takımı, ülkeyi, insanları, şehri... Eşim ve ben burada çok mutluyuz. Buraya müthiş derecede alıştım. Şikayet edebileceğimiz hiçbir şey yok. Şu an bu şekilde devam ediyorum. Daha buradayım\" dedi.

\"TÜRKİYE KUPASI\'NI ALAMADIK AMA ÖNÜMÜZDEKİ DİĞER İKİ KUPAYI ALMAYI HEDEFLİYORUZ\"

Şu anda takım olarak iyi durumda olduklarını belirten Vesely, \"Bugünlere gelene kadar çok şey yapıldı. Asıl sezon bundan sonra başlıyor. Play offlar\'da her şey sıfırdan...Takımın ne kadar iyi oynadığı ve tamamen ne istediği önemli. Geçen yılki Avrupa şampiyonluğumuzu 4 yılda elde ettik. Hedefimiz yine bütün kupaları almak. Sezon içinde Türkiye Kupası\'nı alamadık ama önümüzdeki diğer iki kupayı almayı hedefliyoruz\" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)