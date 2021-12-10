Verstappen'den Abu Dhabi'de iddialı başlangıç

Formula 1'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak olan sezonun son yarışı Abu Dhabi Grand Prix'si heyecanı resmen başladı. Pilotlar ilk antrenman turlarında daha hızlı olan taraf Max Verstappen'di.

Formula 1 tarihindeki en heyecanlı finallerinden birisine yaklaşırken, Red Bull Honda pilotu Verstappen, 1:25.009'luk tur derecesi ile ilk antrenman turlarında pistin en hızlısı oldu.

Geçtiğimiz sezona göre sollamayı kolaylaştıracak bazı değişikliklerin yapıldığı Marina Pisti'nde Verstappen'i 0.196 saniye farkla şampiyonluk yolunda haftaya eşit puanda girdiği Mercedes pilotu Lewis Hamilton takip etti.

Pistte sektörler incelendiğinde ilk sektörü Lewis Hamilton, ikinci sektörü Max Verstappen ve üçüncü sektörü ise Valtteri Bottas en hızlı geçen pilot oldu.

Bu üç sektör ayrı ayrı incelendiğinde Mercedes pilotları Hamilton ve Bottas'ın en hızlı olduğu 1. ve 3. sektörler pistin virajlı bölgeleri olarak öne çıkıyor. Verstappen'in en hızlı olduğu 2. sektör ise daha fazla düz yolun olduğu ve virajın az olduğu bir sektör.

Bu perspektiften bakıldığında aslında istenen performansı çıkaran taraf Hamilton oldu. Zira, takımların motorları incelendiğinde Mercedes'in, Red Bull Honda'ya göre daha güçlü bir üniteye sahip ve düzlüklerin daha fazla olduğu 2. sektörde yarış esnasında rakibine daha fazla üstünlük kuracağı bekleniyor.

Yani, Mercedes Red Bull'un kendilerini zorlamasını beklediği 1. ve 3. sektörde Hamilton ve Bottas ile en iyi antrenman turlarını çıkararak rakibine göz dağı verdi. Yine de iki Mercedes pilotunun da bu antrenman turunda önden kayma yaşadıkları gözlendi.

Red Bull patronu Christian Horner da Mercedes'in formda olduğunu kabul ederken, yine de Verstappen'e ve onun yarış stiline güvendiklerini belirtti.

Abu Dhabi'de program

Abu Dhabi Grand Prix'sinde 2. antrenman turları yine bugün saat 16.00'da yapılacak.

Cumartesi günü saat 13.00'de 3. ve son antrenman turları yapılacakken, aynı gün saat 16.00'da dev yarış öncesi sıralama turları yapılacak.

Büyük yarış ise pazar günü saat 16.00'da