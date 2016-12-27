Versace'ye siyah müşterilere ad taktığı için dava açıldı

Amerika'da eski bir Versace çalışanı, mağazalarda ırkçılık yapıldığı iddiasıyla ünlü moda devine dava açtı.

Kendisi de siyah olan 23 yaşındaki eski Versace çalışanı Christopher Sampino, dükkanda siyah müşteriler için kod adlar kullanıldığını, müdürünün kendisini de siyah olduğu için işten kovduğunu söylüyor.

Sampino, Versace marka siyah kıyafetleri sınıflandırmak için kullanılan D410 kodunun siyahi müşteriler için kullanıldığını iddia etti.

Dava dosyasına göre, müdürü Sampino'yu işe aldığında kod ad uygulamasını rahat bir şekilde anlattığını söylüyor.

Sampino'nun iddialarına göre, mağazaya siyah bir müşteri girdiği zaman çalışanlar 'D410 giriş yaptı' diyerek birbirlerini uyarıyor.

Buna karşılık Sampino, "Benim de bir siyah olduğumu biliyorsun değil mi?" diyor ve müdürünün kendisine olan tutumunun bunu öğrendikten sonra değiştiğini söylüyor.

Kendisinin gerekli eğitimden mahrum bırakıldığını, müdürünün mola almasını engellediğini ve iki hafta sonra bir neden belirtmeksizin kovulduğunu iddia ediyor.

Kovulmasının nedeninin ise çalışma düzeniyle ilgili olmadığını, müdürün kendisine "lüks bir hayat" yaşamadığı için bu hayatı anlayamadığını ve istifa etmesini, çünkü bunun evrak işlerini kolaylaştıracağını söylediğini belirtiyor.

16 Aralık'ta hazırlanan 30 sayfalık iddianamede yazanlara göre, Versace mağazası 9 konuda suçlanıyor ve Sampino kendisine ödenmeyen mesailere ek olarak diğer zararların tazminini istiyor.

Versace henüz bir açıklama yapmadı.