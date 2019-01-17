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Dünya

Versace'den Trump yorumu: "İçimize korku salmaya çalışan çok zayıf biri"

Moda tasarımcısı Donatella Versace, Donald Trump ve ABD'nin gidişatı hakkında fikirlerini paylaştı

17 Ocak 2019 17:47

İtalyan moda tasarımcısı Donatella Versace, ABD'nin gidişatı ve Donald Trump hakkında fikirlerini paylaştı. Trump'ın güçlü biri olmadığını söyleyen Versace, "O aslında bizlerin içine korku salmaya çalışan çok zayıf biri" ifadesini kullandı. 

VersaceAttitude dergisine yaptığı açıklamalarda Trump'ı eleştirdi. ABD'nin gidişatı hakkında da yorumlar yapan tasarımcı, “Durum çok korkutucu ve bu şekilde gidemez. Herkesin özgürlüğü tehlikede. Onun güçlü biri olduğunu düşünmek çok yanlış. O aslında bizlerin içine korku salmaya çalışan çok zayıf biri” dedi. 

Lady Gaga hakkında da açıklamalar yapan Versace, “Ona hayranım. Çok duygusal bir insan. Çok iyi arkadaşız ve sık konuşuruz. A Star Is Born isimli filmini çok sevdim. Umarım Oscar kazanır” şeklinde konuştu.

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